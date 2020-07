Test express Soundcore Rave Mini : une enceinte Bluetooth pour les soirées d'été

Une enceinte à toute épreuve, avec des fonctions taillées pour les soirées

Un rendu satisfaisant, pour une enceinte de soirée

Conclusion

Design : 4

Technique : 3

Logiciel : 3

Tarif : 3 Les Plus : • Résistante

• IPX7

• Port USB pour la charge

• Connexion de 2 appareils Les Moins : • Volume max/saturation

• Pas d'égaliseur Configuration : • Un périphérique Bluetooth, USB, mini jack Prix : • 219,99 euros 3/5



La nouvelle venue est livrée bien protégée dans une boite imposante, uniquement accompagnée de son alimentation 15V/3A dédiée. Le boitier en plastique est bien fini et résistant, les pieds en caoutchouc garantissant une certaine stabilité (un pas de vis est disponible pour la fixation sur un pied),, et une poignée vient faciliter son transport. L'enceinte est assez volumineuse (180x180x342mm), pour 3,5 kg sur notre balance.Soundcore dote la Rave Mini de. Côté connectique, il sera possible de diffuser de l'audio via la connexion Bluetooth 5.0, une entrée auxiliaire en mini jack 3,5mm, ou via une clé USB et le port adéquat pour lire des fichiers MP3/WMA., et la connexion Bluetooth permet d'appairer deux appareils simultanément. Il sera également possible de profiter de deux enceintes pour créer une paire stéréo (en appuyant pendant trois secondes sur le bouton Bluetooth). Niveau autonomie, nous avons pu dépasser les 18 heures annoncées par le constructeur (à volume modéré) pour atteindre un peu plus de 20 heures de lecture. Le chargeur fourni permettra de faire le plein de la batterie 10 000 mAh en environ quatre heures sur le secteur., de convoquer un assistant virtuel, d'activer/désactiver le mode, de choisir la source, de connaitre le niveau de charge (via quatre LED au-dessus du bouton power), de gérer le volume et les effets d'éclairage. La Rave Mini est certifiée IPX7, ce qui lui permettra de résister à une immersion à un mètre de profondeur pendant 30 minutes, pratique pour ne pas stresser lors d'une soirée à côté de la piscine ou sur un plan d'eau., qui permettra en sus de profiter du mode Light DJ (gestion manuelle des éclairages et de quelques effets sonores), de choisir entre 6 modes d'éclairage automatiques (Party, Rainbow, Breathe, Mystère, Coloré et Run), de choisir entre deux modes de rendu (), d'activer/désactiver le mode Bass Up, et de choisir entre trois mini jeux ().Nous sommes habitués à obtenir des niveaux sonores assez incroyables avec les enceintes compactes modernes. Le physique trapu de ces Rave Mini et leur appartenance à la gammenous amènent peut-être à en attendre trop de ce côté.Le rendu des graves est satisfaisant pour ce type d'enceinte, et(c'est dommage). Les aigus sont définis, et la dynamique générale agréable tant que l'on reste sous les 80% de la puissance maximum. Ces enceintes sont surtout conçues pour délivrer un son assez puissant pour sonoriser une petite soirée sans craindre les chocs et l'eau, mais les utilisateurs qui en attendent un rendu Hi-Fi pourraient être déçus.Très à la mode de l'autre côté de l'Atlantique,. Avec la Rave Mini, Soundcore propose un produit intéressant, au rendu satisfaisant, et doté de quelques fonctionnalités permettant d'agrémenter la soirée (connexion de deux smartphones, port USB pour recharger les périphériques, certification IPX7, éclairages et jeux). Les utilisateurs qui souhaitent sonoriser un espace important pourront alors opter pour deux enceintes afin de créer une paire stéréo, et profiter d'une couverture sonore supérieure.