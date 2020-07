Test Elgato Wave:3 : un micro USB-C et un outil logiciel pour les créateurs de contenu

Un micro compact, une fiche technique complète

« Clipguard »

Un outil logiciel efficace et intéressant

Un son adapté au streaming/podcast

Directivité cardioïde

« mute »

Conclusion

Design : 4

Technique : 4

Logiciel : 5

Tarif : 4 Les Plus : • Compact

• Qualité des enregistrements

• Clipguard

• Wave Link simple et efficace Les Moins : • Pas tout en métal

• Creux dans les extrêmes graves Configuration : • Un périphérique avec un port USB Prix : • 169,99 euros 4/5



Le Wave:3 d'Elgato nous arrive dans une boite aux couleurs de la marque, dans laquelle l'utilisateur trouvera, outre le microphone,, toutefois seules les grilles, la base du pied et la tige de ce dernier sont en métal. Le boitier du microphone, le bouton, ainsi que la partie supérieure du pied en U sont en plastique, certes de bonne qualité, mais qui sera tout de même moins résistant dans le temps que du métal. A l'arrière se trouvent le port USB-C et la sortie mini-jack 3,5 mm pour le casque ou un système de diffusion., un filtre d'atténuation multicouche pour limiter la nuisance des plosives et des sifflantes (B, P, K,T, S, CH), un modeafin d'éviter la distorsion (), et propose une directivité cardioïde, ainsi qu'un convertisseur 24-bit/96 kHz .Sur le dessus, le Wave:3 propose un capteur capacitif pour couper le son capté par le microphone (la bague du bouton passe alors au rouge) et, permettant de régler le gain, le niveau du casque, et le mix entre le micro et le playback.. Il sera alors possible de profiter de 9 canaux séparés (qui pourront être attribués à des microphones, ou n'importe quelle application), ainsi que deux mixs différents en sortie (un pour l'utilisateur, et un pour ce qui sera diffusé aux auditeurs). Chaque piste dispose de deux faders permettant d'ajuster le niveau pour chaque mix, et il est possible d'écouter le mix de son choix., qui pourront alors se passer d'une table de mixage physique, tout en soignant le rendu final en ajoutant les niveaux des différentes sources. Elgato entend fournir un écosystème complet aux créateurs de contenu, et Wave Link pourra être contrôlé depuis les Stream Deck (par exemple pour monter ou baisser le volume de chaque source à l'aide de deux boutons physiques) de la marque. L'interface logicielle permettra également d'activer/désactiver le monde Clipguard ainsi que le filtre coupe-bas.. Le microphone permet d'obtenir des enregistrements clairs et définis sur l'ensemble du spectre, avec toutefois un creux dans les extrêmes graves. Cette spécificité et l'unique directivité (cardioïde, c'est-à-dire sensible aux sons provenant de l'avant du microphone tout en limitant la captation de ce qui provient de l'arrière) en fait un périphérique intéressant pour le streaming ou les podcasts, un peu moins pour l'enregistrement d'instruments (même s'il sera possible d'enregistrer une démo tout à fait correcte avec le Wave:3)., par exemple lors d'un excès d'enthousiasme après une victoire éclatante, et la présence ducapacitif permettra de couper très rapidement et simplement le microphone sans que cela se remarque sur l'enregistrement (il suffit de l'effleurer pour que cela fonctionne, étonnamment efficace pour une commande placée si près de la capsule), contrairement aux boutons cliquables. Dernier point, le Wave:3 fonctionne sur un iPad et offre par la même occasion une sortie casque aux modèles Pro qui en sont dépourvus, parfait pour créer en toute sérénité (il y a parfois quelques conflits sous GarageBand entre les commandes de la tablette et celles du micro mais rien de bien méchant).. Ce dernier sera le parfait compagnon du créateur de contenu, avec un périphérique compact, offrant des enregistrements de qualité, et épaulé par un outil logiciel simple et efficace qui fait réellement la différence. A noter qu'Elgato propose également une version légèrement moins haut de gamme avec le Wave:1 (24-bit/48kHz, mute en façade, pas de bouton multifonction). Les deux microphones sont d'ores et déjà disponibles aux tarifs respectifs de 139,99 et 169,99 euros . Du côté des accessoires, Elgato propose un anti-pop dédié à 29,99 euros , et une suspension à 39,99 euros