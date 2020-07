Une sélection de contenus gratuits sur YouTube Kids en août

« Emissions »

« Il est de plus en plus difficile, en tant que parent, de choisir le bon contenu et sa quantité pour nos enfants. C’est pourquoi nous souhaitons vous aider avec une bibliothèque de longs métrages et de films spéciaux de haute qualité qui enrichiront et divertiront vos enfants, et que vous pourrez apprécier avec eux. »

. Plus de 100 contenus seront disponibles via l'onglet, dont le court métrage Hair Love, des épisodes de Masha et Michka, Oggy et les cafards, Tayo le petit bus, Kings of Atlantis, Fruit Ninja Frenzy Force, l'exclusivité Spookiz, ou encore Paddington.