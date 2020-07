Q3'20 : les Services progressent toujours (+14,85% sur une année)

« une croissance à deux chiffres »

« Le nombre d’utilisateurs augmente, de même que les contenus et les fonctionnalités. L'engagement des clients dans l'écosystème continue de croître à un rythme rapide, avec plus de 35 millions de nouveaux abonnements payants »

« Apple apprécie tout particulièrement les Services, car il s'agit d'un type de revenu récurrent et accroît la marge de l'entreprise. [Elle se monte] à 67% ce trimestre et nous voulons offrir des services compétitifs dans tous les domaines [...] Ce qui compte pour nous, c'est de réussir dans tout ce que nous entreprenons et de fournir d'excellents produits et services à nos clients. Le succès relatif des produits et services sur le marché est ce qui déterminera nos marges »

Décidément ce trimestre est surprenant et contredit toutes les spéculations des analystes : revenus en hausse, iPhone fort, iPad et Mac qui reprennent des couleurs.(11,455 milliards de dollars l'année dernière). Cette dernière n'est pas la plus importante, mais le segment affichetoujours aussi exceptionnelle. Luca Maestri a d'ailleurs annoncé queTim Cook n'a pas caché son enthousiasme, soulignantpour l'App Store, Apple Music, Apple TV+ et iCloud, mais surtout unélevé sur iMessage, Siri et FaceTime. Il n'a pas manqué l'occasion de rappeler la(et 25 prix remportés), et notamment aux prochains Emmy Awards.(Apple TV +, Apple Arcade et Apple News + dans une moindre mesure) :Sur le sujet très particulier du Covid-19,. Les résultats pour Ads et AppleCare ont été affectés par la réduction de l'activité économique. Mais cette dernière a étépar l'App Store, Apple Music, les vidéos et le Cloud.Tim Cook n'a pas paru affecté par les longues heures d'audition de la veille mais il a soigneusement évité le sujet.Rappelons qu'il est reproché à la firme un comportement monopolistique, un abus de position dominante, des CGU peu claires notamment, le prélèvement de 30% pour les abonnements et les achats in-app, le moteur de recherche, Apple Pay...