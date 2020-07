Q3'20 : Apple se porte bien partout dans le monde (14,2 milliards $ en Europe)

« L’iPhone 11 est notre smartphone le plus vendu et le numéro un en Chine urbaine. L'iPad a été boosté au cours du trimestre de juin par le travail et l’école à domicile, comme dans d'autres régions. Le Mac a également connu une forte croissance à deux chiffres au cours du trimestre. Et les services y ont établi un nouveau record. Nous continuons également à voir des ratios de nouveaux clients, extrêmement élevés sur Mac et iPad »

« trois clients sur quatre qui achètent un Mac sont nouveaux, les 2/3 qui achètent un iPad sont nouveaux. Ce sont des chiffres dont nous sommes très fiers »

« les clients se mettent à niveau à un rythme différent. [...] Ils ont continué pendant la pandémie en Chine et dans le reste du monde. Et ils continuent encore aujourd'hui. Notre facteur clé est de continuer à innover, de fournir un produit dont les gens ne peuvent pas imaginer vivre sans, et évidemment de continuer à déployer des programmes, qui rendent l'achat d'un iPhone beaucoup plus abordable grâce au financement et aux programmes d'échange. Et, j'ai l'impression que cela se passe plutôt bien dans un certain nombre de zones géographiques »

Avec, le marchésur un an et conserve sa première place avec une part de 45,27% du total. Tim Cook a d'autant plus de raison d'être satisfait que les dernières enquêtes auprès des consommateurs aux États-Unis, indiquent une satisfaction des clients iPhone de 98%.L'enchaine juste derrière avec(presque 3 milliards de plus que l'année dernière) ! Pour le reste, en Asie - Pacifique, la progression est de 17% avec 4,199 milliards. Enfin, au japon, Apple réalise un CA de 4,966 milliards et progresse de 21,66%.Beaucoup d'analystes attendaient: le marché est plutôt stagnant avec une légère progression de 1,88% (mais c'est mieux qu'une légère baisse). Le chiffre d'affaires passe à, contre 9,157 un an plus tôt.Lors des Q&A, Tim Cook a précisé la position d'Apple vis-à-vis du pays.. Tim Cook a tenu à préciser que. Sans contredire, ni confirmer ces chiffres, Tim Cook a simplement précisé ne pas avoir de données aussi précises.Il s'est contenté d'indiquer que