Les batteries "PowerStation" de Mophie gèrent désormais la charge rapide

powerstation et powerstation XXL

Les toutes nouvelles powertation et powertation XXL mophie contiennent respectivement une batterie de 10 000 mAh et de 20 000 mAh. Elles permettent de recharger sans effort tout téléphone, dispositif USB ou tablette. La powerstation peut charger deux appareils à la fois, tandis que la powerstation XXL peut en charger trois simultanément via les ports USB-A et USB-C. Le port polyvalent USB-C PD (Power Delivery) à charge rapide peut être utilisé pour recharger rapidement les powerstations elles-mêmes, ou pour charger un appareil mobile jusqu'à une puissance de 18 W2, et jusqu'à 50 % de la batterie en 30 minutes3. Du côté esthétique, la finition en tissu de grande qualité et la bordure thermoplastique souple offrent un design stylé et évitent éraflures et rayures.



powerstation wireless XL

La powerstation wireless XL contient une batterie de 10 000 mAh et dispose d'une sortie sans fil universelle intégrée qui permet de charger par contact tout appareil compatible Qi. Grâce au port USB-C PD de 18 W à charge rapide, au port USB-A et à la surface de chargement sans fil, trois appareils peuvent être chargés simultanément pour une alimentation portable disponible à tout moment. Stylée et fonctionnelle, la powerstation wireless XL est une solution compacte et pratique pour une alimentation mobile en déplacement.

• powerstation : 49,95 €

• powerstation XXL : 59,95 €

• powerstation wireless XL : 69,95 €

Si le look et les capacités ne changent pas, il sera désormais possible de, comme avec un chargeur. Pour cela, la sortie du port USB-C gère le mode PowerDelivery de 18 W à charge rapide.Les batteries powerstation de mophie seront disponibles mi-octobre pour les prix de vente conseillés suivants :