Shadow gère les claviers/souris sous iOS et propose même... Fortnite sur iPhone ^^

Désolé pour le retard, on avait demandé hier au stagiaire de l'envoyer mais il a mal configuré l'envoi ce margoulin ... Du coup, on l'a mis au trou pendant 1 semaine histoire qu'il retienne. Nous sommes le 19 août 2020, nous célébrons les 60 ans du lancement de Spoutnik V qui a mis en orbite une dizaine d'animaux (dont Belka et Strelka 🧡) et les as ramené vivants ! The more you know ... Sans transition, aujourd'hui y'a du lourd : la nouvelle version Shadow sur iOS & tvOS, la renaissance de notre compte Instagram et aussi un petit jeu concours pour terminer ses vacances d'étés 😎 🍎 iOS & tvOS 3.1.0 : Supporte les souris, les claviers mais pas encore les belles mères Eh oui mes petits poulains, nous venons tout juste de sortir notre toute nouvelle version d'iOS 3.1.0 et tvOS 3.1.0 qui prennent maintenant en charge les claviers et les souris. Pour ce qui est des belles mères, c'est encore en prod, sorry. Nous avons aussi amélioré le streaming pour un flux vidéo encore plus fluide qu'il n'a jamais été 🚀 Shadow est donc une solution plus que fiable pour jouer à Fortnite sur iPhone et iPad ... je dis ça, je dis rien 😏 Vous pouvez trouver le changelog juste ici 👇 📸 Instagram : On reprend du service On sait que l'année 2020 est une (véritable) catastrophe pour le moment et que tout le monde est à cran ... et si c'était le moment de se détendre ? Nous avons décidé de reprendre les rennes d'Instagram afin de rajouter un peu de joie dans votre feed : Suivez-nous si vous voulez voir des memes de toute première fraîcheur, des créations qualitatives de la #TeamShadow mais aussi des coulisses de ce qui se passe chez Shadow. Petite précision, se sont les stagiaires qui gèrent ça entre 2 photocopies, soyez cools avec eux (... ou pas 😈) 🙌 Shadow community setup contest : Qui aura le setup ultime ? Pour ces deux dernières semaines de août, on a décidé de vous faire participer avec un ptit concours entre la communauté. Partagez votre setup et après un tri de notre part, vous allez voter pour votre setup Shadow favori 🏆 Voici comment cela va fonctionner : Postez votre setup sur notre fil de discussion du Forum. Vous avez jusqu'au 27 août ! Nous choisirons nos 3 setups favoris La communauté votera pour savoir lequel des trois premiers est son préféré. Le setup choisi sera affiché sur le Launcher de Shadow pendant tout le mois de septembre ! Il recevra également une oeuvre d'art exclusive de Shadow faite spécialement pour lui 🤩 Soumettez votre setup sur le Forum dès maintenant ! A la prochaine !

Dans un message envoyé à la communauté (Merci Franck !), l'éditeur annonce la(iOS 13.4 nécessaire). En pratique, cela permet donc de jouer à Fortnite depuis son iPhone/iPad sans passer par l'App Store... une fonctionnalité intéressante pour certains, mais qui pourrait aussi attirer l'attention d'Apple, le timing n'étant pas forcément idéal.Rappelons que Shadow nécessite un abonnement à partir de 12,99€ par mois