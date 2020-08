Une nouvelle version de Final Cut Pro en approche ! Plus rapide, collaboratif et social !

Optimisation du workflow/proxy

Orienté "réseaux sociaux"

« carrée »

« idéals pour Instagram, Snapchat, et Twitter »

De nouveaux outils à disposition

Plus performant »

Au menu,, et des outils de collaboration réseau. Apple va également intégrer des outils optimisés pour les réseaux sociaux : vidéos carrées ou verticales, par exemple., dont les accès seront plus rapide sur le réseau. Il sera possible de créer des proxy avec de plus larges résolutions et différents formats (ProRes/H.264) et avec des résolutions jusqu'à 12,5% des fichiers originaux. Il sera aussi capable de consolider les médias vers un disque réseau/externe. Il sera également possible de lier des proxy générés par des outils externes comme Frame.io etc.. Le programme propose par exemple des systèmes intelligents permettant de choisir au mieux une découpedans un projet, mais d'autres formats (vertical etc.) sont également gérésprécise Apple, qui s'aperçoit enfin qu'il existe un écosystème vidéo social ^^ Enfin, de nouvelles options apparaissent pour les les vidéos à 360 degrés (stabilisation, vue séparée pour chaque oeil...), la températeur des couleur, l'exposition etc. directement dans l'inspecteur. De nouvelles options de fondu sonore entre les clips sont également disponibles en un clic. Enfin, il est possible de lire nativement du 8K Canon Cinema RAW Light., notamment pour les formats RED RAW et Canon Cinema RAW Light. Le transcodage d'un fichier 8K RED RAW video vers du ProRes 422 serait jusqu'à deux à trois fois plus rapide. Enfin, Motion profite aussi de quelques nouveaux effets, d'une bibliothèque plus complète d'objets 3D et d'une timeline légèrement revue. Compressor évolue aussi, avec une prise en charge native des LUT .