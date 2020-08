Deux nouvelles barres de son et deux amplificateurs AirPlay 2 chez Yamaha

« Up Mix »

La marque aux trois diapasons, qui a démocratisé le concept de barre de son avec la gamme YSP et ses nombreux haut-parleurs, présente deux nouveaux modèles avec les SR-B20A et SR-C20A. La nouvelle barre de son SR-B20A est dotée de la technologie DTS Virtual:X, qui crée un son 3D surround virtuel, dispose deDe son côté,(600 x 64 x 94 mm) étudié pour se loger dans des appartements de petites surfaces, là où l’espace réservé à la TV est souvent réduit. L'appareil dispose d’un haut-parleur de grave et de 2 radiateurs passifs et de 2 haut-parleurs larges bande. Les deux références sont compatibles Bluetooth, dotées d'un port HDMI ARC CEC, de deux entrées optiques (plus une analogique sur la SR-C20A et une sortie caisson de basse sur la SR-B20A), des fonctionset, et se contrôlent via l'App dédiée.Yamaha dévoile également ses deux nouveaux modèles RX-V4A (5.2 canaux) et RX-V6A (7.2 canaux). Dotés des dernières technologies HDMI pour le jeu (VRRpour Variable Refresh Rate, ALLM pour Auto Low Latency Mode, QMS pour Quick Media Switching et eARC), ils sont compatibles 4K/120Hz et 8K/60Hz, intègrent la technologie MusicCast Surround pour recréer un système audio 5.1 avec les enceintes avant (gauche, centrale, droite ) et les enceintes sans fil surround MusicCast 20 ou 50 (gauche, droit) ainsi que le caisson MusicCast SUB100. Les RX-V4A et RX-V6A disposent de l'analyse acoustique de la pièce YPAO (via un microphone) prennent en charge AirPlay 2, le décodage HD Audio des pistes sonores Dolby True HD et DTS-HD Master Audio. Le RX-V6A décode en sus le Dolby Atmos et le DTS-X et dispose d’une entrée phono.