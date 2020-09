Nvidia présente ses nouvelles RTX 30X0 en 8 nm, que nous ne verrons pas dans nos Mac

« courant »

Alors que le haut de gamme de la génération Turing a dominé de la tête et des épaules dans l'arène des cartes pour joueurs, tout en introduisant le fameux Ray Tracing via une accélération matérielle,(du nom du savant français André-Marie Ampère à l'origine du vocabulaire de l'électricité dontetSi le design est bien celui évoqué par les nombreuses fuites, les puces gravées en 8nm par Samsung (contre 12 nm par TSMC pour Turing) ne déméritent pas.(et 499$ pour une 3070, également plus puissante que la 2080 Ti). Le constructeur en profite pour répondre aux technologies et SSD des futures PS5 et Xbox Series X avec la technologie RTX IO permettant de soulager le CPU pour la décompression des données et d'obtenir des débits en lecture atteignant 14 Go/s (face aux 9 Go/s mis en avant par Sony)., un monstre utilisant les nouveaux connecteurs d'alimentation à 12 pins (un adaptateur est fourni dans la boite), taillé pour la 8K à 60 ips (oui). La carte occupe trois slots PCI, et adopte un système de refroidissement capable d'abaisser la température de 30° par rapport à la Titan de dernière génération.La RTX 3070 cadencée à 1,73 GHz embarque 8 Go de GDDR6 et 5 888 CUDA Cores pour un TDP de 220W, la 3080 cadencée à 1,71 GHz propose 10 Go de GDDR6X et 8 704 CUDA Cores pour un TDP de 320W, et la 3090 est cadencée à 1,7 GHz, se dote de 24 Go de GDDR6X et 10 496 CUDA Cores pour un TDP de 350W.Ampere embarque également la seconde génération de RT Cores, qui sont chargés de l'accélération matérielle du Ray Tracing, avec une nette amélioration à la clé selon le constructeur.Bien entendu, ces intéressantes cartes graphiques ne viendront pas rugir au sein de nos machines, Apple boudant Nvidia depuis quelques années, et se concentrant (dans un premier temps tout du moins) sur l'intégration d'une partie graphique au sein des SoC qui équiperont les premières machines dotées de puces Apple Silicon.