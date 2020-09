Test express du pack Security Alarm, des caméras 2K et de la sonnette connectée Eufy

Des caméras HomeKit Secure Video abordables

« Indoor Cam 2K »

« Pan & Tilt »

« Maison »

HomeKit à gauche, App Eufy à droite

Une sonnette connectée 2K

Design : 4

Technique : 4

Application : 4

Tarif : 4 Les Plus : • Qualité d'image

• Autonomie

• Stabilité Les Moins : • Pas de compatibilité HomeKit Configuration : • Un smartphone ou une tablette Prix : • 169,99 euros 4/5



Une alarme connectée

Design : 4

Technique : 3

Application : 4

Tarif : 3 Les Plus : • Mise en place simple et rapide

• Connexion stable et longue portée Les Moins : • Niveau de la sirène un peu faible Configuration : • Un smartphone ou une tablette Prix : • 199,99 euros 3.5/5



. Deux modèles sont disponibles (dont une versionmotorisée) avec la détection de mouvement (capable de différencier les humains des animaux), la vision nocturne, la possibilité de définir des zones pour la détection, et un stockage sur carte SD de 128 Go maximum (non fournie) permettant de se passer d'abonnement (sur le côté pour le modèle fixe, et en levant la sphère sur la version motorisée).Les deux caméras filaires sont plutôt compactes (surtout la version fixe), proposent une bonne finition (particulièrement en prenant en compte le tarif), sont livrées avec une alimentation et le câble adéquat, et disposentL'installation nécessite de passer par l'application dédiée Eufy Security (se bonifiant avec le temps et les mises à jour fréquentes, à quelques traductions oubliées près) qui guidera l'utilisateur tout au long du processus.(et HomeKit Secure Video). Les options sont nombreuses (détection de mouvement, zones de détection, réglages de qualité d'enregistrement et de diffusion, notifications, partage de l'appareil) et les caméras proposent certaines fonctions inédites comme la détection des pleurs d'un enfant, ou encore un enregistrement audio à diffuser automatiquement lorsqu'un animal de compagnie est détecté à un endroit précis (par exemple lorsqu'il grimpe se détendre sur le lit).Pour rappel, avec HomeKit Secure Video, les utilisateurs pourront conserver les enregistrements de leurs caméras pendant 10 jours, sans surcoût (hors forfait de stockage iCloud), et avec une confidentialité des données garantie par Apple. Ces dernières seront chiffrées, et ne seront pas décomptées du stockage iCloud. Toutefois, un abonnement 200 Go sera nécessaire pour une caméra, et il faudra passer à la formule 2 To pour bénéficier de 5 caméras (maximum offert par le service).Si la qualité vidéo des caméras est(comme le Pan & Tilt, l'enregistrement ramené à 1080p s'avèrant moins bon malgré une amélioration récente via une mise à jour, et les différentes détections qui seront prises en charge par l'IA d'Apple et non plus celle d'Eufy). Point important, les nouvelles caméras ne nécessitent pas la HomeBase, contrairement aux modèles de la gamme eufyCam.. Ceux qui désirent absolument la meilleure qualité d'image préféront certainement passer uniquement par l'application Eufy et profiter d'un enregistrement en 2K (réduit à 1080p en HomeKIt).Eufy se lance dans l'arène des sonnettes connectées avec un modèle sur batterie (qu'il sera également possible de relier à l'alimentation d'une sonnette traditionnelle) disposant d'un design assez sobre.La présence de la Homebase est un avantage, car il sera possible de la placer au plus près de la sonnette et ainsi d'obtenir une connexion plus stable qu'avec une sonnette Wi-Fi reliée à la box du domicile. Le constructeur annonce une autonomie de 6 mois (notre modèle de test affichant fièrement une batterie à 80% après 45 jours d'utilisation)., et l'application permet de profiter de toutes les fonctionnalités habituelles, comme la détection de mouvement, les notifications accompagnées d'un cliché y compris sur l' Apple Watch , la mise en place de zones de détection personnalisées et la possibilité d'utiliser une enceinte Alexa comme carillon en sus de la sonnerie émise par la Homebase, ou de l'éventuel carillon traditionnel. Il est toutefois dommage de ne pas pouvoir faire retentir la sonnette sur toutes les Homebase du domicile, mais uniquement sur celle à laquelle la sonnette est appairée. La sonnette d'Eufy est une franche réussite, dommage qu'elle ne soit pas compatible HomeKit.Eufy étoffe également son catalogue avec le pack Security Alarm comprenant(qui n'est pas extrêmement puissante), et qui pourra être couplée aux haut-parleurs des caméras (optionnelles) de la marque. La mise en place des différents capteurs est enfantine grâce à l'application et la connexion via la Homebase est stable, même à bonne distance.Les différents capteurs et les caméras d'Eufy pouvant déjà servir à mettre en place une alarme via l'application,sans devoir surveiller leurs allées et venues (par exemple pour venir nourrir les animaux pendant les vacances).