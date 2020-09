Adobe dévoile 32 pinceaux inédits en hommage à Keith Haring (Photoshop + Fresco)

« restaurer les outils qui ont marqué l’histoire de l’art et de la création, et de les mettre entre les mains des créateurs d’aujourd’hui »

Par ailleurs, l'éditeur propose un petit concours (ici) ! Dans le cadre du lancement grand public, les créateurs de tout horizon seront encouragés à utiliser ces pinceaux pour créer une œuvre unique sur le thème du changement positif dans notre société et le monde qui nous entoure. Ils seront invités à partager leur création sur les réseaux sociaux via les hashtags #adobexkeithharing et #contest. Huit gagnants recevront chacun un prix de 5,000 dollars, un abonnement d’un an à Adobe Creative Cloud ainsi que l’opportunité de figurer dans le magazine Create et d’être mentionné sur d’autres sites créatifs.

Ces dernières prennent place dans une initiative plus large visant à. En 2017, l’éditeur avait ainsi proposé des, et en 2018 les typographies duConçus par(créateur renommé d' Adobe à qui l’on doit quelques milliers de brosses pour Photoshop),On retrouve ainsi sesdans le métro ou les entrepôts de NewYork, lessur les trottoirs d'East Village ou encore ses fameux(même si on le fait quand même), mais également deen s'inspirant de ces outils. On trouve ainsi plusieurs brosses, ou encore, qui rappellent les graphs et les dessins rapides chers à Keith Haring.. Il faut donc avoir au moins un compte Creative Cloud pour les récupérer. Après quelques jours d'utilisation à la rédac, on trouve finalement que ces pinceaux s'adaptent très bien à la tablette Pommée, si on est adepte dunotamment ou si on est plus inspiré dans la nature ou la rue.Il faut savoir que ces pinceaux offrent un, et se prêtent plus volontiers à un trait affirmé et rapide. Pour autant, ils gèrent très bien la pression du stylet d’une tablette graphique ou de l'Apple Pencil et on arrive assezà un résultat satisfaisant.Les craies sont très agréables à utiliser et offrent également. En revanche on pourrait reprocher uneet finalement on a un peu de mal à trouver la différence entre les unes et les autres.Lessont assez. Mais on peut tout à fait modifier les paramètres : opacité, flux, taille, calques et masques. Ou encore découper et transformer les zones (ce qui est possible dans toutes les apps concernées). Même si on perd l’aspect libre et immersif de Keith Haring, on gagne en