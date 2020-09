Nouvel iPad Air 4 (A14 Bionic en 5nm, design, couleurs et TouchID...) et nouvel iPad 8

Apple vient de dévoiler un tout nouvel exemplaire d'iPad . En préambule, Tim Cook a fêté les 10 ans de la tablette qui totalise 500 millions d'unités vendues ! Mais le plus important vient ensuite,Il arrive avec unet un écran 10,2 pouces. Toujours ambitieux, Apple précise qu'il est deux fois plus rapide que l'ordinateur portable Windows le plus vendu et 3 fois plus rapide que la tablette Android la plus vendue, 6 fois plus rapide que le Chromebook le plus vendu.À noter que Touch ID, même format que précédemment est de la partie. Bien évidemment, l'iPad 8e génération prend en charge le Smart Keyboard, ainsi que d'autres claviers tiers existants, tout comme l'Apple Pencil. De suite après,. Avec lui, de nouvelles couleurs font leur apparition (or rose, vert et bleu ciel en plus du gris sidéral et de l'argent). Apple innove aussi avec. Il suffira d'appuyer sur le bouton supérieur pour déverrouiller l'appareil, se connecter à des applications ou utiliser Apple Pay.Il embarque la puce. Ce dernier est annoncé 40% plus rapide par rapport à l'iPad Air précédent. Pour arriver à cela, les dimensions des transistors sont mesurées en atomes., ce qui donne 11,8 milliards de transistors.On se retrouvera face à un écran 10.9" de 2 360 x 1 640 pixels à 264 pixels par pouce (ppp). Tout en bas, on a droit enfin à un, avec une charge à 20W. Du côté de capteurs, on découvre un 7MP ƒ2.2 et 1080p60 en façade et un 12 MP ƒ1.8, 4K60, 1080p240 sur le dos (le même que l'iPad Pro). IL sera disponible en octobre à partir de 669 €.