Procreate 5X : filtres inédits, outils Apple Pencil /flou, capture de palette, calque privé

Procreate® 5X propose également :



• Menu Copier et Coller reconçu

• Recadrer et redimensionner le Aimants

• Saisie numérique et de texte

• Nouveau compagnon de polices

• Quick Launch Widget iPadOS 14

• Timelapse HEVC avec alpha

• Correctifs de profil de couleur

• Améliorations de la performance de l’Atelier de pinceaux

• Transformations animées

• Nouvelle apparence de sélection de texte

. La version 5X propose de nouveaux filtres, des outils spécifiques pour l' Apple Pencil , des fonctions inédites et de nombreuses améliorations tenant compte d'iPadOS 14.Ainsi, on retiendra cette toute nouvelle approche de l' Apple Pencil prenant en compte uneassez répandue sur les réseau sociaux : repeindre sur des photos (portrait ou paysage).: Glitch, Aberration chromatique, Rayonnement, Demi-teinte et Bruit. Ces derniers peuvent également se combiner avec les outils du stylet.En outre, l'app propose désormais unesoit en utilisant la bibliothèque de dégradés ou en créant la sienne. Dans la même optique, il est également possible de consulter une image et l'afficher sur son fichier de travail ou la visualiser à partir d’une autre perspective, via le. Ce dernier donne enfin une palette accessible beaucoup plus facilement et peut être combiné avecet, ou encorequi permet de conserver notes, brouillon et autres dans sa timelapse. Procreate intègre, qui permet d’ajouter du texte aux illustrations, sans poser son Apple Pencil . Il est possible de créer et renommer les calques, changer les réglages ou encore choisir les couleurs.Rappelons que Procreate pour iPad coûte 10,99 euros et nécessite iOS 13.2 ou une version ultérieure.