Les Mac auront un nouvel Outlook pour octobre (l'iPhone et l'Apple Watch plus tard)

On retrouve ainsi lesau niveau des boutons, de la liste des messages et du volet de conversation, mais aussi lesentre le texte et les icônes. D'un point de vue général, la lecture et l'écriture des e-mails ont été améliorées avec une: des vues sur une seule ligne, une fonction, des panneaux pliables, une liste de messages repliables ou des options de personnalisation...Lea été revu, avec la séparation entre les différents correspondants (pro et non pro) dans les événements et les e-mails, la détection des contacts fréquents et une fonctionnalité inédite pour marquer les favoris. Leet laont également été améliorés avec des rangements par groupes. Enfin, laà partir d'iOS (enfin), d'Android et de Windows Mail est annoncée comme beaucoup plus rapide. La prise en charge des comptes iCloud et IMAP devrait également arriver prochainement.Mais l' iPhone et l' iPad ne seraient pas en reste. Microsoft a également annoncé plusieurs petites mises à jour pour iOS, y comprispour afficher les réunions à venir de plusieurs comptes sur l'écran d'accueil, des réactions emoji et des commandes vocales.Du côté de l' Apple Watch . Ces ajouts pour iOS et watchOS devraient arriver dans un second temps, soit d'ici la fin de l'année.