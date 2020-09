L'App Store : la défense d'un modèle économique ou l'abolition d'un privilège ?

« concurrence loyale »

« Depuis plus de dix ans, l'App Store s'est avéré être un endroit sûr et fiable pour découvrir et télécharger des applications. Mais l'App Store est plus qu'une simple vitrine : c'est une destination innovante qui vise à vous offrir des expériences incroyables. Et une grande partie de ces expériences consiste à garantir que les applications que nous proposons respectent les normes les plus élevées en matière de confidentialité, de sécurité et de contenu [...] Parce que nous proposons près de deux millions d'applications - et nous voulons que vous vous sentiez à l'aise d'utiliser chacune d'entre elles. »

« Les applications que vous aimez. A télécharger en toute confiance »

Ces dernières semaines, le fonctionnement de l' App Store est de plus en plus contesté. Même le dossier d'Epic Games a pris désormais des allures de, l'existence du monopole d'Apple revient de plus en plus sur le devant de la scène.Ainsi,une organisation à but non lucratif dont le but est de coordonner les efforts pour lutter contre Cupertino ! Pour elle, le modèle économique d'Apple constitue une véritable soulte d'une autre génération, la firme taxant les consommateurs et bridant l'innovation. Aussi,Les membres fondateurs incluent, tous impliqué dans des. Mais on compte également : Basecamp, Blix, Blockchain, Deezer, European Publishers Council, Match, News Media Europe, Prepear, ProtonMail et SkyDemon.A commencer par une série de statistiques sur les opérations de l' App Store , et la croissance du programme pour développeurs Apple. Dans un discours -que certains pourraient trouver paternaliste-, la firme insiste sur certains points : la sécurité et la confidentialité, la qualité, l'écosystème et la taille de la base utilisateurs. Autrement dit,La firme fait état de plus de-ou mises à jour- soumises chaque semaine et examinées par une équipe d'examen des applications. Cette dernière serait désormais composée de plus deCupertino tend à montrer le. Elle aurait rejeté plus de 150 000 applications pour violation des directives de confidentialité. En 2020, elle aurait supprimé plus de 60 millions d'avis d'utilisateurs assimilé à du spam. Elle aurait aussi refusé plus d'un million de soumissions pour des raisons liées à un contenu illégal, dangereux, préjudiciable ou répréhensible.