Test express des écouteurs True Wireless de Teufel, Belkin et Skullcandy

Belkin Soundform True Wireless

Design : 4

Technique : 3

Finition : 3

Tarif : 4 Les Plus : • boitier plutôt compact

• Design sobre

• Tarif Les Moins : • Rendu moyen Configuration : • Un périphérique Bluetooth Prix : dès 59,99 euros 3.5/5



Teufel Airy True Wireless

Design : 4

Technique : 3

Finition : 4

Tarif : 3 Les Plus : • Finition

• Boitier compact

• aptX Les Moins : • Tarif un peu élevé

• Rendu moyen Configuration : • Un périphérique Bluetooth Prix : • Dès 99,99 euros 3.5/5



Skullcandy Sesh Evo

Design : 4

Technique : 3

Finition : 3

Tarif : 4 Les Plus : • Tile intégré

• USB-C

• Tarif Les Moins : • Rendu moyen Configuration : • Un périphérique Bluetooth Prix : • Dès 65,47 euros 3.5/5



Skullcandy Indy Evo

Design : 4

Technique : 4

Finition : 3

Tarif : 3 Les Plus : • Ailette de maintien

• Tile intégré

• USB-C Les Moins : • Rendu moyen Configuration : • Un périphérique Bluetooth Prix : • Dès 99,99 euros 3.5/5



Le constructeur allemand Teufel, fondé en 1979 à Berlin, livre ses écouteurs Airy dans une boite en carton contenant le boitier (49 grammes), les écouteurs,, et un court câble () micro USB vers USB-A de 22,5 centimètres.Les Airy True Wireless proposent, des commandes tactiles, une certification IPX5, ainsi que des batteries de 60 mAh par écouteur et de 500 mAh pour l'étui qui offrent une autonomie vérifiée de 6 heures d'écoute à volume modéré (24 heures via l'étui, qui se recharge via micro-USB, pas de charge sans fil). Trois LED sur le devant permettront de connaitre le niveau de charge du boitier, mais Teufel ne propose pas d'application dédiée.. Une offre spéciale de lancement permet de profiter d'une ristourne de 50 euros via un code à renseigner au moment de l'achat.L'accessoiriste Belkin présente les Soundform True Wireless et se lance sur le marché des écouteurs sans fil avec un modèle accessible.Belkin étoffe sa gamme audio Soundform avec une paire d'écouteurs True Wireless. Les nouveaux venus présentent un design sobre, avec des contrôles tactiles, une certification IPX5, le Bluetooth 5.0 avec les codecs SBC et AAC (pas de multipoint) et une autonomie nous ayant permis de tenir un peu moins de 5 heures à volume modéré, portée à 24 heures via le boitier de charge (pesant 43 grammes, intégrant une batterie de 500 mAh, doté de 4 LED indiquant le niveau de charge, d'un port micro-USB, et faisant l'impasse sur la charge sans fil).en blanc ou en noir.. Les deux modèles sont livrés avec un boitier de charge doté d'un port USB-C (un câble USB-C vers USB-A de 27 centimètres est fourni), des haut-parleurs de 6mm et proposent une certification IP55. Les Indy Evo affichent un design proche des AirPods (avec une ailette de maintien en caoutchouc proposée en deux tailles) et les Sesh Evo sont de type, les deux étant des intra-auriculaires (trois paires d'embouts sont disponibles avec chaque modèle). Niveau autonomie, les Indy Evo nous ont permis d'atteindre un peu moins de 6 heures à volume modéré (24 heures avec le boitier de charge), et les Sesh Evo tiennent une heure de moins (19 heures via le boitier de charge).et peuvent être localisés lorsqu'ils sont placés dans le boîtier, une première sur le marché selon le constructeur. De même, les écouteurs pourront également être localisés séparément, ce qui permettra d'aider à les retrouver, même si l'utilisateur n'en a perdu qu'un seul (certains concurrents traitant les deux écouteurs comme un objet unique). Les utilisateurs ont également accès à des fonctions supplémentaires de Tile Premium, comme qu’un historique de localisation étendu qui permet aux utilisateurs de retracer plus facilement leurs pas, et des alertes intelligentes permettant d'éviter de perdre ses écouteurs en premier lieu.Soyons francs,. L'accent est mis sur les graves dans l'ensemble, avec un creux dans les mediums/hauts mediums commun à tous les modèles, et un net pic pour les Teufel vers 12 kHz. Les Indy Evo de Skullcandy sont les plus équilibrés, suivis par les Belkin, les Sesh Evo pêchant un peu dans les aigus. Ces écouteurs satisferont toutefois ceux qui veulent une paire d'écouteurs True Wireless au tarif raisonnable, et qui seront alors moins exigeants sur le rendu sonore. Il sera toujours possible de jouer de l'égaliseur pour adapter le son aux goûts de l'utilisateur, l'ensemble des modèles réagissant plutôt bien à cet exercice, évidemment sans atteindre le rendu d'un modèle trois fois plus cher.Comme souvent, et cette fois cela vaut également pour les modèles haut de gamme, ces écouteurs permettront de passer des appels en mode, ce qui peut s'avérer fort pratique, mais. Les Indy Evo et les Airy True Wireless se détachent légèrement sur ce point, mais rien de transcendant non plus, et les Teufel brillent par une finition un cran au-dessus. Les Belkin et les Sesh Evo se rattrapent en étant un peu plus confortables à mon goût, mais ce point est relatif et il vaudra mieux se faire son propre avis en essayant les écouteurs, si possible, avant achat.Ces quatre modèles devraient être en mesure de. Aucun ne se détache réellement sur le plan du rendu, mais les utilisateurs pointilleux sur ce plan ne jettent pas leur dévolu sur des écouteurs Bluetooth d'entrée de gamme. Les Skullcandy pourront également attirer les plus distraits, qui pourront alors retrouver plus facilement leur matériel égaré grâce à la technologie Tile intégrée.