Le plein de nouveautés pour Amazon : Cloud Gaming (même sur iOS !), Fire TV, Echo, Ring

. Les Echo, Echo Dot et sa déclinaison dotée d'une horloge adoptent désormais un design sphérique avec un anneau lumineux à la base. L'Echo propose un hub Zigbee intégré, le Bluetooth Low Energy, un son Dolby Stéréo avec un haut-parleur de 3 pouces (1,6 pouce pour l'Echo Dot) et deux tweeter pour un son de meilleure qualité selon le constructeur. Reprenant la technologie de l'Echo Studio, la nouvelle génération sera capable d'offrir un rendu sonore s'adaptant à la pièce d'écoute. Amazon équipe sa gamme avec une nouvelle puce AZ1 Neural Edge, plus efficace et économe en énergie, capable d'analyser les requêtes en local. La voix d'Alexa sera également plus naturelle, et devrait profiter des nouvelles capacités d'apprentissage automatique pour étendre son potentiel (reconnaître certains sons afin de déclencher une action, ou encore reconnaître la voix des enfants pour adapter les réponses).L'Echo Show 10 (qui ressemble -de loin- à un iPad fixé sur un HomePod)se dote d', pratique. Il s’appuie sur un mix de localisation sonore et de vision artificielle, analysé en local sur l’appareil, pour déterminer l’emplacement de l’utilisateur et orienter l’appareil dans la bonne direction. Amazon promet un moteur silencieux, et équipe l'appareil d'un grand angle de 13 mégapixels (avec cache amovible et possibilité de contrôler la caméra depuis un smartphone), capable d'aider au cadrage et de zoomer. Amazon précise que Netflix sera disponible sur son nouvel appareil.. Le design a été légèrement revu, et les appareils proposent toujours des enregistrements en 1080p à 30 ips, la vision nocturne, et fonctionnent avec Alexa (il est possible d'afficher la vidéo via une requête sur les Echo compatibles). L'autonomie serait de deux ans avec deux piles AA, et Amazon annonce la commercialisation prochaine d'un pack permettant d'insérer 4 piles pour une autonomie record de 4 ans (en fonction de la fréquence des activations)., ou 10 euros par mois pour un nombre illimité de caméras au sein d'un domicile afin de stocker les enregistrements dans le cloud., avec un modèle standard à 129,99 dollars, et une version Pro à 229,99 dollars.. L'interface est revue, et la passerelle profitera de 50% de puissance supplémentaire ainsi que de la compatibilité avec l'affichage HDR et le Dolby Atmos. Le Fire Stick TV 4K n'évolue pas mais sera accompagné par le Fire TV Cube, avec un processeur hexacœur, huit microphones, et la compatibilité HDR 10+, Dolby Vision, 4K à 60 ips, HDMI CEC, et Dolby Atmos.Ring proposera trois nouveaux produits destinés à la voiture avec Ring Car Alarm, Ring Car Cam et Ring Cam Connect prévus, aux US, pour début 2021. La firme propose aussi (attention), le Ring Always Home Camera à 249,99 dollars qui est tout simplementL'appareil sera capable de détecter du bruit afin d'aller en vérifier la source, et fera. Pour 5,99 dollars par mois (dans un premier temps, le tarif évoluera avec l'arrivée de la version finale et de la 4K), l'utilisateur pourra disposer d'un catalogue de 100 jeux (dont ceux d'Ubisoft) sur Fire TV, Mac, Pc, et smartphones iOS/Android (, bien joué). Il sera possible d'en profiter sur deux appareils simultanément, sauf pour le catalogue Ubisoft limité à un périphérique.(les modèles de Microsoft et Sony seront également compatibles) et pour annoncer une latence réduite (entre 17 et 30 ms) et l'intégration de Twitch dès le lancement, à la manière de ce qu'avait promis Stadia avec YouTube (les utilisateurs attendent encore). Si les promesses sont tenues, la puissance d'Amazon, notamment de ses serveurs, pourrait bien lui permettre de briller sur ce marché. L'early Access, uniquement sur invitation, sera disponible en octobre aux US dans un premier temps.