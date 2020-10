Test express des casques Jabra Elite 45h et Evolve2 85

Un design sobre et une ergonomie travaillée

« Busylight »

« HearThrough »

« Moments »

« Trajets »

« Travail »

« Détente »

« MySound »

Autonomie importante, ANC efficace (Evovle2 85)

Jabra Evolve2 85

Jabra Elite 45h

Conclusion

Jabra Elite 45h

Design : 4

Technique : 3

Application : 5

Tarif : 4 Les Plus : • Design et finition

• Bluetooth multipoint

• Application complète

• Autonomie

• Confort Les Moins : • Uniquement SBC Configuration : • Un périphérique Bluetooth Prix : • Dès 99,99 euros 4/5



Jabra Evolve2 85

Design : 4

Technique : 4

Application : 5

Tarif : 3 Les Plus : • Design et finition

• Bluetooth multipoint

• Application complète

• Microphones performants

• Autonomie

• Confort

• Rendu sonore Les Moins : • Tarif élevé Configuration : • Un périphérique Bluetooth Prix : • Dès 387,21 euros 4/5



Les deux casques nous arrivent chacun dans une boite soignée aux couleurs de la marque (jaune et gris), contenant outre le casque lui-même, un câble USB-A vers USB-C de 30 cm et une housse de transport en tissu pour l'Elite 45h, et, et un étui cossu en simili cuir.. Ces derniers sont en plastique mat, tout comme les coques.L'Evolve2 85 reprend en grande partie les lignes réussies de l'Elite 85h, mais remplace le tissu par le plastique mat ainsi que des coupelles en soft touch et propose un voyant lumineux rougepermettant d'avertir votre environnement que vous êtes en communication. L'Evolve2 85 dispose d'un microphone sur une perche escamotable et orientable, qui s'intègre parfaitement dans le casque lorsqu'il n'est pas utilisé.. Ce point étant toutefois relatif à l'anatomie de chacun, il sera plus sage d'essayer les différentes propositions avant achat. Pensé pour offrir une réduction de bruit active efficace, l'Evolve2 85 est de typefermé. L'Elite 45h au format supra-auriculaire n'affiche de son côté que 164 grammes sur notre balance et le couple arceaux/coussinets offre un confort très satisfaisant.. Les différents contrôles sont facilement accessibles sur les deux modèles (avec un bouton dédié au milieu de la coque droite pour gérer les appels sur l'Evolve2 85) , et permettent à l'utilisateur de prendre ses marques en seulement quelques minutes.La configuration passera par l'excellente application Jabra Sound+ , qui guidera l'utilisateur lors de ses premiers pas.L'Evolve2 85 profite également du logiciel Jabra Direct sur Mac et PC afin de gérer les diffèrent paramètres depuis l'ordinateur (en USB ou via le dongle fourni, mais pas en Bluetooth natif).Sur l'Evolve2 85, la réduction active du bruit pourra être activée/désactivée via un bouton dédié, et l'application propose. Jabra propose aussi descommeouactivant les préréglages adéquats. L'Elite 45h profite quant à lui de la fonctionpermettant d'établir un profil d'écoute personnalisé après un test de deux minutes., permettant d'appairer simultanément deux périphériques (par exemple un iPhone et un Mac).Le port USB-C permet de recharger complètement l'Evolve2 85 en à peine plus de 2 heures, et 15 petites minutes sur le secteur permettront d'obtenir 8 heures d'écoute. Une fois rechargé,(contre 20 heures pour le Bose et 30 pour le Sony), de quoi partir sereinement en week-end et affronter les retards les plus indécents à la gare, ou à l'aéroport. L'Evolve2 85 se mettant en veille dès que l'utilisateur ôte le casque, ou lorsque l'oreillette droite est tournée à 90°. L'Elite 45h brille également et nous a permis de dépasser les 48 heures d'écoute à volume modéré, et son mode charge rapide offre 10 heures d'autonomie en 15 minutes.. Le rendu de la voix est tout simplement le meilleur que nous ayons essayé, la société mettant ici à profit l'expérience acquise en entreprise. Le casque est compatible avec les principales plateformes certifiées UC, comme Skype for Business, Microsoft Teams, Mitel. L'Elite 45h avec ses deux microphones est nettement moins à l'aise dans cet exercice et vos interlocuteurs vous seront reconnaissants de reprendre le smartphone en environnement bruyant., ou de retrouver un peu de sérénité dans les transports. L'activation de la réduction joue sur le rendu, avec des graves plus importantes, accompagnées parfois -- d'une légère sensation de pression sur les tympans.L'Evolve2 85 profite des codecs SBC et AAC, mais l'Elite 45h doit se contenter du SBC . C'est d'autant plus dommage que le rendu sonore du supra-auriculaire est agréable, et mériterait une qualité audio supérieure. Sur l'Evolve2 85,. Les fréquences n'empiétant pas les unes sur les autres, l'écoute est aérée, détaillée, et s'adaptera à tous les styles de musique ainsi qu'aux séances d'écoute prolongées. L'Elite 45h manque un peu de punch dans les graves (mais cela peut se corriger via l'égaliseur de l'application), et les extrêmes aigus pourraient s'avérer légèrement agressifs en écoute prolongée pour les plus sensibles.. Les deux casques sont bien finis, proposent une autonomie intéressante, le très pratique Bluetooth multipoint, un rendu satisfaisant et disposent d'une application claire et efficace. Si l'Elite 45h pourra séduire par son format compact et sa légèreté, l'Evolve2 85 s'avèrera intéressant pour ceux qui veulent disposer d'un périphérique performant en communication tout en permettant, une fois la perche repliée, de profiter d'un casque avec ANC doté de la charge sans fil, au design sobre et au rendu agréable.