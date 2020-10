Apple Plans commence à gérer les vélos en Europe (Royaume Uni et Irlande)

« Apple Plans est le meilleur moyen d'explorer et de naviguer dans le monde - tout en protégeant votre vie privée - et nous sommes ravis de proposer la nouvelle carte à nos utilisateurs au Royaume-Uni et en Irlande. Nous avons reconstruit la carte à partir de zéro, avec une meilleure navigation, des détails plus riches, des informations plus précises sur les lieux et des fonctionnalités incroyables telles que Look Around, des itinéraires à vélo et des guides organisés à partir de ressources fiables. Nous avons repensé la façon dont Plans peut aider les utilisateurs à trouver les endroits qu'ils aiment et se rendre là où ils vont encore plus vite et plus facilement »

Jusqu'à présent seules quelques villes américaines (LA, SF, NY) et chinoises (comme Shanghai ou Pékin) en bénéficiaient, mais la Petite Reine a enfin franchi l'Atlantique pour débarquer au Royaume-Uni et en Irlande.En pratique, les cyclistes peuvent à présentOn trouve également des améliorations notables comme une navigation plus précise, une couverture terrestre plus détaillée, des guides, la recherche, etc.On pourra profiter de(la réponse d'Apple àde Google) pour Londres, Édimbourg et Dublin., créé avecet, offrira de découvrir desà visiter dans les grandes villes. De nouvelles zones -dont les principaux- sont couvertes par, avec des vues 3D photo-réalistes et immersives. Enfin, les véhicules électriques ne seront pas oubliés et pourront désormais ajouter des arrêts de charge le long des itinéraires en fonction des types de charge et de chargeur du véhicule.) :