Plans : un cycliste londonnien éprouve les nouvelles options à vélo (bientôt en France ?)

« Pour une navigation simple, c'est idéal pour déterminer si vous allez prendre une route très fréquentée ou une rue secondaire à sens unique. On remarque également l’importance des panneaux de signalisation .../... Associé à une visibilité beaucoup plus grande des feux de signalisation et des radars, cela montre à quel point Apple tient à ce que vous utilisiez ses cartes pour vos itinéraires. »

« Bien qu'[Apple] semble souvent éviter les routes principales, elle rate souvent des occasions de prendre des raccourcis et des routes secondaires plus calmes. C'est le genre de chose que vous apprenez uniquement en parcourant régulièrement la ville à vélo, mais c'est quelque chose que Google Maps et CityMapper réussissent souvent à proposer »

« Look Around [Apple] est plus fluide que Street View [Google] .../... Il n'y a pas beaucoup de différence, mais se déplacer dans Look Around est beaucoup plus naturel. Les transitions lorsque vous vous déplacez dans la rue utilisent une sorte de modélisation 3D intelligente pour donner l'impression que vous êtes réellement là. C'est impressionnant et met définitivement la fonctionnalité au-dessus de Google »

« excellent »

Jusqu'à présent seules quelques villes américaines (LA, SF, NY) et chinoises (comme Shanghai ou Pékin) en bénéficiaient., la semaine dernière, pour débarquer au Royaume-Uni et en Irlande.Justement, un cycliste londonien -Jonathan Reed- a passé son weekend à. Il note en premier lieu la manière dont. En effet, un seul trajet est affiché pour un déplacement en vélo à travers Londres etn'est proposée afin de choisir une option plus calme ou moins risquée. Le calcul se faisant apparemment pour un déplacement le plus rapide possible :Parmi les bons points,En conclusion, il estime que ce nouveau Plans est, ajoutant beaucoup plus de richesse à leurs cartes et mettant également l'accent sur la confidentialité -un avantage par rapport à Google...