Antitrust : Apple conteste les accusations de monopole et prépare sa défense

« type de monopoles que [...] des magnats du pétrole et des chemins de fer. »

« avec juste 500 apps »

We have always said that scrutiny is reasonable and appropriate but we vehemently disagree with the conclusions reached in this staff report with respect to Apple. Our company does not have a dominant market share in any category where we do business. From its beginnings 12 years ago with just 500 apps, we've built the App Store to be a safe and trusted place for users to discover and download apps and a supportive way for developers to create and sell apps globally. Hosting close to two million apps today, the ‌App Store‌ has delivered on that promise and met the highest standards for privacy, security and quality. The ‌App Store‌ has enabled new markets, new services and new products that were unimaginable a dozen years ago, and developers have been primary beneficiaries of this ecosystem. Last year in the United States alone, the ‌App Store‌ facilitated $138 billion in commerce with over 85% of that amount accruing solely to third-party developers. Apple's commission rates are firmly in the mainstream of those charged by other app stores and gaming marketplaces. Competition drives innovation, and innovation has always defined us at Apple. We work tirelessly to deliver the best products to our customers, with safety and privacy at their core, and we will continue to do so.

. Comme il fallait s’y attendre , les conclusions sont extrêmement, indiquant que les entreprises technologiquesdésormais le mêmeLe document met en évidence les résultats de plusieurs(dont la fameuse de cet été avec les quatre CEO), mais aussi de nombreuxet plus de. Enfin, il mentionne de nombreuses recommandations pour une, le renforcement des lois relatives aux fusions et aux monopoles, ainsi qu’une surveillance et une application rigoureuses de la législation antitrust.Plus précisément,. Ilainsi les agences antitrust à considérer les fusions des plates-formes dominantes comme anticoncurrentielles par défaut et les empêche de préférer leurs propres services en exigeant une égalité de traitement. À cela s’ajoutent différentes problématiques de confidentialité.Dans une déclaration à, ajoutant qu'elle ne détenait pas de part de marché dominante dans ses activités. Retraçant brièvement les 12 ans de l'App Store (pour commencer), elle rappelle ses exigences en matière de sécurité et de qualité, un argument qui lui est cher. Et elle prévoit d'ailleurs de revenir -dans le détail- Source 1 et 2