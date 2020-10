L'Unreal Engine va motoriser les interfaces du futur Hummer EV (vidéo)

Ce n'est donc pas un hasard si des boites surtout connues dans l'univers du jeu vidéo, s'intègrent petit à petit dans les systèmes embarques., de venir jouer sur le terrain automobile, sur le plan logiciel cette fois. C'est en effet ce moteur qui viendra équiper le futur Hummer EV, la version électrique de ce 4x4 développé pour l'armée américaine :du véhicule, des graphismes très épurés et bien-sûr, l'accès direct à des jeux vidéos ! Après son éjection de l'App Store et de Google Play, voilà un moyen pour Epic de revenir chez ses clients par la petite porte, d'autant que la firme n'exclut pas de travailler avec d'autres constructeurs.Pour l'heure,, qui pourra exploiter OpenGL ES3.2 et Vulkan. L'avantage d'utiliser l'Unreal Engine, c'est de pouvoir profiter des outils, comme par exemple(souvent statiques) plus traditionnels. Il est même possible de déployer des démos sur iOS et Android en un clic, histoire d'avoir rapidement un aperçu de ses travaux. Enfin, il sera possible de mettre plus facilement à jour les interfaces via des updates OTA. Epic va également s'aller à BlackBerry QNX, Mapbox, Qualcomm, Siili Auto, ou encore Vectorform, toujours dans l'idée d'une approche transversale pour ses solutions.