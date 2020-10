Un préamplificateur Home Cinema 8K et AirPlay 2 à 2399€ chez Marantz

Répondant au doux nom d'AV7706, le préamplificateur permettra aux utilisateurs de profiter des catalogues d'Amazon HD, Spotify, Deezer et Tidal en streaming, ainsi que des bibliothèques stockées en local en ALAC, FLAC et WAV jusqu'en 24 bits/192kHz et se dote de convertisseurs AKM 32 bits et deux DSP Sharc Griffin Lite. Le nouveau venu dispose de 8 entrées et de 3 sorties HDMI, avec une, tandis que les autres entrées prennent en charge jusqu'au 4K/60Hz et le sous-échantillonnage 4:4:4 Pure Color, Dolby Vision, HLG, HDR10, 3D et le pass-through BT.2020, ainsi que le HDCP 2.3.Le préamplificateur ravira les possesseurs des futures consoles de Sony et Microsoft avec la prise en charge du mode de faible latence automatique (ALLM), du taux de rafraîchissement variable (VRR). Côté audio, l'AV7706 prend en charge les derniers formats comme le Dolby Atmos, la technologie de virtualisation Dolby Atmos Height, DTS:X, DTS Virtual:X, IMAX amélioré et Auro-3D. L'appareil est compatible Bluetooth et AirPlay 2, ainsi qu'avec les périphériques HEOS, offrant ainsi la possibilité d'un système multi-room.