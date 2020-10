AMD présente ses CPU Ryzen 5XXX (Zen 3) et tease les Radeon RX 6000

« le meilleur processeur de jeu au monde »

La firme n'y va pas avec le dos de la cuillère et. Ces puces sont toujours gravées en 7nm, compatibles avec les cartes mères actuelles via une mise à jour et proposent une augmentation de 19% des instructions par cycle, tout en conservant un TDP équivalent à celui de la génération précédente. AMD évoque ainsi une panoplie de jeux où le Ryzen 9 5900X offre 26% de performances supplémentaires par rapport au Ryzen 9 3900 XT, et se permet de battre le Core i9-10900K (sauf sur Battlefield V). Il faudra évidemment attendre les premiers tests pour confirmer ces chiffres.et comprend le Ryzen 5 5600X (6 cœurs/12 Threads, 3,7/4,6 GHz, TDP de 65W et 299 dollars), le Ryzen 7 5800X (8 cœurs/16 Threads, 3,8/4,7 GHz, TDP de 105W et 449 dollars), le Ryzen 9 5900X (12 cœurs/24 Threads, 3,7/4,8 GHz, TDP de 105W et 549 dollars) et la Ryzen 9 5950X (16 cœurs/32 Threads, 3,4/4,9 GHz, TDP de 105W et 799 dollars).(que l'on retrouvera au sein des PlayStation 5 et Xbox Series X/S) en indiquant qu'une machine équipée d'un Ryzen 9 5900X et d'une Radeon RX 6000 (sans plus de précision quant au modèle exact) était capable de faire tourner en 4K Borderlands 3 (en qualité Badass) à 60 ips, Call of Duty : Modern Warfare à 73 ips (Ultra), et Gears of War 5 à 73 ips (Ultra).