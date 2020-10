Serait-ce les caractéristiques des iPhone 12 (sur le web chinois) ?

« Ceramic Shield »

• iPhone 12‌ Mini (5,4 pouces)

- Prix : à partir de 699 $

- Appareil photo : double objectif (ƒ/1.6)

- Stockage : 64 Go / 128 Go / 256 Go

- Couleurs : noir, blanc, rouge, bleu, vert

- Date de précommande : 6/7 novembre

- Date de lancement : 13/14 novembre



• iPhone 12‌ (6,1 pouces)

- Prix : à partir de 799 $

- Appareil photo : double objectif (ƒ/1.6)

- Stockage : 64 Go / 128 Go / 256 Go

- Couleurs: noir, blanc, rouge, bleu, vert

- Date de précommande : 16/17 octobre

- Date de lancement : 23/24 octobre



• iPhone 12‌ Pro (6,1 pouces)

- Prix : à partir de 999 $

- Appareil photo : triple objectif (LiDAR + grand angle avec objectif, ƒ/1.6, téléobjectif à distance focale de 52 mm, zoom optique 4x)

- Stockage : 128 Go / 256 Go / 512 Go

- Couleurs : or, argent, graphite, bleu

- Date de précommande : 16/17 octobre

- Date de lancement : 23/24 octobre



• iPhone 12‌ Pro Max (6,7 pouces)

- Prix : à partir de 1099 $

- Appareil photo : triple objectif (LiDAR + grand angle avec objectif, ƒ/1.6, téléobjectif à distance focale de 52 mm, zoom optique 5x)

- Stockage : 128 Go / 256 Go / 512 Go

- Couleurs : or, argent, graphite, bleu

- Date de précommande : 13/14 novembre

- Date de lancement : 20/21 novembre



Sous le pseudo Kang, relayé par Ice universe , on trouve une photo d'un article en chinois.A priori, les quatre modèles auraient desen verre renforcé, et tous sont capables de filmer des vidéos Dolby Vision. En outre,, mais seuls les modèles américains de la gamme ‌iPhone 12‌ prendraient en charge les ondes millimétriques (mmWave) plus rapides.