Vidéo : les stabilisateurs DJI RS2 et RSC2 s'offrent un écran et gagnent en légèreté

« DJI RSC2 »

DJI renouvelle donc ses deux modèles qui se nomment désormaiset, qui gagnent en légèreté et intègrent également un petit écran de contrôle bien pratique.De quoi embarquer de lourdes optiques avec des boitiers plus imposants. L'autonomie grimpe à 12H et il est possible de récupérer 2H de tournage en seulement 30mn grâce à la charge rapide.Autre nouveauté intéressante, les plateaux sont compatibles avec les normes Arca Swiss et Manfrotto.(11 langues disponibles) et il peut aussi contrôler des fonctionne telles qu’ActiveTrack ou des modes de prises de vue intelligentes. Enfin, La mollette avant intégrée au dessus de la gâchette permet un contrôle précis de la mise au point et complète lainstallée sur le port RSA, pour une mise au point et un zoom à double canal.Enfin,L'autonomie grimpe à 14h, et la charge rapide est également disponible. Quant à la charge utile, elle monte à 3kg, ce qui permet par exemple de placer un Panasonic S1H et un objectif 24-70. On devrait mêmeFinalement, cette version RSC2 devrait suffire à la plupart des boitiers modernes, tandis que la version RS2 s'oriente plutôt vers des caméras plus imposantes, qui nécessitaient alors un Ronin classique bien plus encombrant.• Le Ronin RSC2 est vendu 429€ • Le Ronin RS2 est vendu 759€