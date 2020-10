iPhone 12 ou iPhone 12 Pro : lequel choisir ? (points communs et différences !)

A14, 5G, autonomie, écran OLED pour tous !

« Ceramic Shield »

Un iPhone 12 pro plus premium, un iPhone 12 plus léger (autonomie, stockage, poids)

La vraie différence au niveau des photos !

Et la vidéo ?

Le mot de la fin...

S'il faudra attendre quelques semaines pour acquérir un i Phone 12 mini ou un iPhone 12 Pro Max sur l' Apple Store , les revendeurs Cdiscount ...) ou encore les opérateurs ( Orange Bouygues ou Free ).D'ici là, pour les indécis, il reste quelques heures pour faire son choix. Il est vrai que les deux modèles présentent, que nous vous proposons de revoir et de comparer !En 2020, la rumeur avait vu juste :. L' iPhone 12 et 12 Pro possèdent une pucede nouvelle génération- gravée en 5nm., une différence notable au niveau de la rapidité, de certaines apps plus gourmandes que d'autres...Les deux modèleset une verre renforcé. Ce dernier conçu par Corning est censé êtreaux chutes.En outre, ils sont tous équipés du système magnétique Magsafe , qui permet de simplifier la charge sans fil (max de 15W avec des chargeur certifiés MagSafe) et de fixer des accessoires comme le porte-cartes en cuir ou les futurs Popsockets. Du côté des incontournables, on trouvera(dommage pas de Touch ID sur le côté, ce qui aurait pu être bien pratique avec les masques), le connecteur, une certification IP68.De plus, les deux appareils présentent une(peut être la même batterie ce que seul le démontage en règle pourra vérifier) : jusqu’à 17 heures de lecture vidéo, jusqu’à 11 heures de streaming vidéo, jusqu’à 65 heures de lecture audio.Finalement les différences physiques sont peu nombreuses. Evidemmement, l' iPhone 12 arbore un: Noir, Blanc, Bleu , Vert et Product RED. L' iPhone 12 Pro se veut plusen Graphite, Argent, Or ou Bleu Pacifique (couleur 2020).L' iPhone 12 présente un châssis enet l' iPhone 12 Pro en. Le premier sera d’aspect plus mat et sans doute moins sensibles aux rayures et aux traces. Le second devrait probablement nécessiter une coque pour le protéger.Cet écart peut s'expliquer par le choix de certains matériaux (alu plus léger que l'acier) ou d'autres composants internes.Niveau, grosse déception pour le 12 qui est commercialisé en 64, 128 ou 256 Go au plus haut (soit 1079 euros en sachant que l' iPhone 12 Pro commence à 128 Go et 1159 euros). Si vous possédez un cloud et un forfait conséquent, une petite capacité pourra être satisfaisante. Toutefois les fichiers photos et vidéos devraient occuper plus d’espace et un stockage de 128 go apparaît dès lors comme un minimum.Du côté de la photo, les deux appareils ont. On retrouve également. Le numéro 12 possède une stabilisation optique de l’image, contre une double stabilisation pour le 12 Pro . Tous les deux sont équipés du mode nuit, un vrai changement pour ceux dont le smartphone a plus de 2 ans.En plus, l' 'iPhone 12 Pro bénéficie en plus d'un téléobjectif (ƒ/2,0), d'où leIl est également doté d'un zoom optique avant 2x, d'un zoom optique arrière 2x (amplitude du zoom optique 4x) et d'un zoom numérique jusqu’à 10x (5x pour le 12).Ce dernier permettra de meilleurs clichés et offrira clairement une expérience plus performante et plus complète, notamment pour des portraits ou des photos de paysage nécessitant d'axer la prise de vue sur des détails. A ce stade,dont les capacités photos sont supérieures.. L' iPhone 12 possède un zoom optique arrière 2x et un zoom numérique jusqu’à 3x pour, contre un: toujours pas de 8K sur l'ensemble de la gamme (vu que le capteur reste à 12 MP) mais on pourra profiter de la. Les deux disposent du(plus performant que celui de l’iPhone 11), qui peaufine automatiquement les tons clairs, les ombres et les contours et règle au plus juste la balance des blancs, afin de mieux saisir les détails d'un visage, d'un paysage ou d'un objet.Laautorise des enregistrements vidéo 4K à 24, 30 ou 60 i/s, de la vidéo HD 1080p à 30 ou 60 i/s, et surtout de la. La gamme dynamique est de plus étendue jusqu’à 60 i/s, alors que le ralenti se fera en 1080p à 120 ou 240 i/s.Lapropose une gamme dynamique étendue à 30 i/s, un enregistrement vidéo 4K à 24, 30 ou 60 i/s, des, des vidéo HD 1080p à 30 ou 60 i/s et une belle prise en charge duMoins cher, avec des couleurs très sympas, un stockage en fonction de ses besoins, tout aussique les modèles plus chers, avec la(sois réserve du réseau), un très bel écranetPour autant, les(ou ceux n’ayant pas d’appareils photos) pourront être séduits par les, voire -si la taille ne les rebute pas- attendre l’ iPhone 12 Pro Max.