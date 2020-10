Test express des Flex : les écouteurs Bluetooth Beats à 49€ dotés d'une puce W1

Les écouteurs Beats les plus abordables

Design : 3

Technique : 4

Autonomie : 4

Tarif : 5 Les Plus : • Puce W1

• Rendu satisfaisant

• Lecture/Pause automatique

• Autonomie

• Tarif Les Moins : • Pas de Bluetooth multipoint Configuration : • Un périphérique Bluetooth Prix : • 49,95 euros sur l'Apple Store 4/5



Ce nouveau produit reprend le côté pratique et la souplesse des BeatsX et se dote de, du partage audio pour écouter de la musique avec un ami -- et d’un connecteur de charge USB-C (charge rapide Fast Fuel offrant 1h30 d'écoute en 10 minutes).Livrés dans une boîte compacte,. Le fil au profile plat présente deux sections, une plus importante entre les deux boitiers de contrôle qui prendra place autour du cou de l'utilisateur, et une plus fine se terminant par les écouteurs.(sauf si vous êtes allergiques à ce format bien entendu) car les bourgeons des écouteurs sont vraiment compacts, au point qu'on ne sent que l'embout une fois les Flex en place.Le boitier sur le fil droit dispose d'un unique bouton d'alimentation, avec une LED qui s'illuminera en rouge pendant la charge et en blanc une fois celle-ci terminée. Le boitier sur le fil gauche propose un port USB-C pour la recharge,qui permet de prendre ou de rejeter les appels, et de mettre la musique en pause/lecture. Beats ne fournit pas de sac de transport pour les Flex, les câbles plats anti-nœuds et les écouteurs magnétiques permettent toutefois d'en simplifier le rangement.mais ne disposent pas de la pratique connexion multipoint permettant de connecter deux appareils simultanément. Il sera possible de se rendre dans Bluetooth puis de toucher le boutonafin d'activer/désactiver la(activée d'origine) etlorsque les écouteurs sont détachés (également activée d'office). L'apparaige se fait très simplement en approchant les écouteurs d'un appareil iOS, et une fenêtre affichera ensuite le niveau des batteries à chaque connexion.Du côté du rendu sonore, Beats a laissé de côté son ancienne signature mettant exagérément l'accent sur les basses pour un rendu plus homogène.(il sera possible d'atténuer cela avec un des profils d'égalisation sur iOS, une application tierce, ou via l'égaliseur à bandes de Musique sur macOS). Les Flex présentent également un creux vers les 4/5kHz et des aigus plutôt détaillés. Le rendu global est satisfaisant, particulièrement en prenant en compte le tarif.ce qui améliore le rendu de la voix, sans être exceptionnel. Dans un environnement calme, cela sera suffisant, mais le résultat sera meilleur avec le smartphone lorsque le bruit ambiant sera plus important., comme la lecture/pause automatique ou le partage audio. Les Beats Flex se déclinent en quatre couleurs, Noir Beats, Jaune Yuzu, Gris cendré et Bleu ardent.. Les versions Gris cendré et Bleu ardent seront commercialisés début 2021.