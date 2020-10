Google offre une nouvelle interface à ses écrans intelligents

« Votre journée, Contrôle de la maison, Médias, Communiquer »

Les Google Nest Hub et autres périphériques de constructeurs tiers embarquant un écran et l'assistant virtuel maison vont profiter d'et. Le premier changera en fonction de l'heure et affichera les rappels et événements à venir ou les prévisions météorologiques, le second listera les appareils connectés, Médias proposera les contrôles pour les contenus audio et vidéo, Communiquer mettra en avant les fonctions Duo/Meet et Zoom, et le dernier affichera des articles en fonction de vos préférences.Google améliore également les modes réveil et alarmes, fréquemment utilisés par les possesseurs de ce type de périphériques, avec une luminosité adaptée à l'horaire (la luminosité pourra également augmenter progressivement dans les 30 minutes précédant le réveil), un thème sombre et de nouveaux sons relaxants.