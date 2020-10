Adobe MAX : des nouveautés sur Premiere Rush, XD et Fonts

Premiere Rush

Adobe XD

Fonts

dont certaines ne seront pas disponibles avant plusieurs mois, voire en 2021.L'application de montage vidéo tout-en-un Premiere Rush entend proposer une nouvelleavec un accès plus facile et rapide. La bibliothèque intégrée a donc reçu de nouveaux éléments en conséquence avec de nombreux bandes et effets sonores, des boucles, des transitions, ou des titres animés, qui permettront deau maximum ses créations.Grâce à un partenariat avec, les utilisateurs bénéficieront d'outils audio améliorés, en ayant notamment(bandes sonores, effets sonores et les boucles), librement et sans avoir à s'acquitter des droits d'auteur (déjà négociés).Du côté de l'image,: Push, Slide et Wipe. A cela, s'ajoutent leet le, mais aussi davantage de titres animés à ajouter à ses vidéos. Notons l'arrivée du, qui permet d'identifier le point d'intérêt clé de l'image.. Il est ainsi possible de manipuler les objets en 3D, les déplacer et les faire pivoter vers l'avant, l'arrière et d'un plan à l'autre pour apporter de la profondeur et de la perspective et d'améliorer l'expérience utilisateur.Il est enfin possible d'(avec l'ensemble des membres de son équipe par exemple).mais, à partir de l'année prochaine, la publication et le partage de bibliothèques ne le seront que sur les plans payants. Le plan XD Starter sera limité à une bibliothèque publiée.Enfin, il est possible de collaborer ensemble et en temps réel avec. Enfin, près de 275 plugins ont été ajoutés et permettent de connecter XD à d'autres applications et outils dans le flux de travail. On retrouve également un outil pourautomatiquement les calques de texte.. On peut d'ailleurs remarquer une amélioration notable des fonctions texte dans l'ensemble des programmes du Creative Cloud.Les améliorations sont ainsi disponibles sur les nouvelles versions d' Illustrator sur l' iPad et Fresco sur iPad iPhone et le seront bientôt sur Photoshop pour iPad. On découvre également unet des fonctionnalités pratiques. On peut ainsi naviguer plus facilement dans sa bibliothèque de quelques 18 000 polices disponibles grâce à des balises descriptives, ou une recherche par nom.Enfin,afin de créer des objets texte, de les redimensionner et repositionner ou obtenir un contrôle détaillé du crénage, du suivi, de la création de texte sur un chemin, etc.