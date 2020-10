Revue de presse iPhone 12/Pro : 5G, nouveau design et améliorations des caméras

« happy few »

Pour rappel,(mais avec 4 Go de RAM pour l' iPhone 12 contre 6 Go pour l' Phone 12 Pro ), d'une dalle OLED, de la connectivité 5G Sub-6GHz (les ondes millimétriques sont réservées aux modèles US), un verre renforcé Ceramic Shield, du nouveau système magnétique MagSafe, d'une certification IP68, de Face ID et de l'éternel connecteur Lightning.. Côté photo, ,(12 MP ƒ2,4, ƒ1.6 (50mm) et ƒ2.0), Deep Fusion sur toutes les caméras (y compris pour les selfies), et le zoom passe à 2,5x.Sans surprise, la majorité des journalistes évoquentet Dieter Bohn pour The Verge précise que l' iPhone 12 , ajoutant que l' iPhone 12 sera d'ailleurs un(plutôt que la version Pro) pour le plus grand nombre, mais qu'qui font de ces iPhone 2020 unpour ceux qui disposent déjà d'un modèle récent. Selon Joanna Stern du Wall Street Journal , la 5G n'est pas un point essentiel mais les iPhone 12 Pro se démarquent surtout par. Elle estime que l'autonomie est également légèrement moins bonne que sur la génération précédente (usage de la 5G ?), tout en tenant tout de même une journée, affichant encorePour ce qui est de la 5G,. Avec des débits en téléchargement atteignants 2 Gb/s à deux pas d'une antenne, une autonomie qui fond comme neige au soleil en cas d'utilisation prolongée, et un échauffement de l'appareil lorsque les ondes millimétriques sont utilisées (ce ne sera pas un problème avant un moment sur notre territoire...). Quant au système magnétique MagSafe,Du côté des capacités en photographie,Pour CNN, le mode nuit est vraiment un gros avantage (bien que moins impressionnant pour les utilisateurs d'iPhone 2019). L'intégration du LiDAR sur l' iPhone 12 Pro permet d'obtenir de meilleurs résultats en mode Portrait de nuit, et Matthew Panzarino de TechCrunch ajoute que l'La présence du LiDAR sur un appareil grand public comme un iPhone devraitLa puce A14 Bionic semble bien née, permettant des traitements photo rapides et impressionnants, ainsi que des jeux fluides aux temps de chargement plus courts et des applications qui s'ouvrent plus rapidement.Du point de vue des doléances, le choix d'un connecteur Lightning en lieu et place de l'USB-C prend le pas sur la présence d'une encoche qui n'a pas évolué, ou encore sur l'absence de Touch ID ou de dalles 120 Hz. Nilay Patel estimant que