Adobe MAX : Photoshop se dope à l'IA et veut lutter contre les deep fakes

« l’attribution des contenus numériques, aux normes de l’industrie, et de permettre aux créateurs d’attacher leur identité à leur travail avant de le partager à leur communauté »

« fournira une couche sécurisée de données d'attribution inviolables aux photos, y compris le nom de l'auteur, l'emplacement et l'historique des modifications. Cela aidera les consommateurs à mieux comprendre le contenu qu'ils consultent en ligne et leur donnera une plus grande confiance pour évaluer son authenticité »

Adobe dévoile de, comprenant cinq nouvelles fonctionnalités majeures faisant appel à l'intelligence artificielle.On trouve en premier lieu les, un(certains encore en version bêta) permettant des. Ces filtres font partie d'une nouvelle plate-forme d', qui évoluera et s'améliorera au fil du temps. L’éditeur explique être parti deAinsi le filtreaide àen corrigeant l'âge, l'expression, la pose, les couleurs, etc. Uneet modifier certains aspects. En utilisant différents curseurs de regard et de tête, on pourra même changer la direction des yeux ou de la tête, ou la direction de la lumière pour changer l'angle de la source lumineuse.Du côté de, on retrouve le: lesur une photo. La nouvelle fonction sépare en fait le ciel du premier plan afin de le modifier ou de remplacer un ciel nuageux par une jolie après-midi ensoleillée.Pour cela, il est possible soit deavecet ainsi le modifier à sa guise, ou alors d'utiliser, choisir un nouveau ciel dans la base de données et de(on demande à voir).L'autre nouvelle fonction se nomme. Cette dernière (toujours grâce à Sensei) permet de, comme les, laou la. Pour un personnage, la fonction va identifier les traits physique et affiner automatiquement la sélection au niveau des cheveux. Adobe propose égalementqui fait la même chose soit sélectionner avec précision les cheveux et les autres éléments fins d’une image, en particulierEnfin, l'éditeur, via, une(dont le New York Times et Twitter). Le but est ici de développer un standard pourLa fonction sera. En pratique, une IA permettra de détecter les contenus altérés (deep fakes). Au delà, il s’agit de rechercher activement des moyens plus transparents pour identifier le créateur de photos ou vidéos, et éventuellement, les modifications de ces dernières.Adobe précise que la fonctionDu côté de la version iPad de Photoshop , il est enfin possible degrâce à l'ajout d'un panneau des propriétés du document en haut à gauche avec une icône d'engrenage.De plus,afin de diffuser en direct depuis l'application ou regarder des enregistrements. Enfin, une nouvelle galerie Behance fait son apparition dans l'application pour s'inspirer ou simplement admirer le travail des autres membres de la communauté.