Le photographe Austin Mann teste l'iPhone 12 Pro ! [Photos]

Tout comme l'année dernière, lorsque j'ai comparé pour la première fois les prises de vue en mode normal par rapport au mode nuit, les résultats sont totalement différents. Ce que fait le logiciel avec le mode nuit est vraiment une différence "comme le jour et la nuit". Dans un test, j'ai trouvé que le mode Ultra grand-angle avec Mode Nuit sur l'iPhone 12 Pro capturait une belle image, là où le mode Ultra grand-angle (sans Mode Nuit) sur l'iPhone 11 Pro rendait un cliché principalement noir et plein de bruit. »

Sur son site, il passe ainsi en revue les qualités de l' iPhone 12 Pro , postant quelques clichés impressionnants.C'est à nouveau au cœur du Glacier du National Park du Montana que le professionnel a testé l'appareil dans(temps clair, soleil, obscurité, neige...). Il se concentre sur les améliorations, notamment leavec l'Ultra grand-angle (ƒ/2,4). Pour lui, Apple a considérablement renforcé les performances en basse lumière de cet objectif.. Après quelques essais, il trouve d'ailleurs que laIl se veut également, là encore au niveau du rendu dans des conditions complexes et de faible luminosité. Il se dit impressionné par les apports du scanner LiDAR, la double stabilisation optique de l’image et la sensibilité ISO plus rapide. Il évoque d'ailleurs, mais il semble apprécier le petit halo qui se dégage de la photo.Si l'iPhone 11 Pro plafonnait à 3 072 ISO, le grand-angle de l'iPhone 12 (ƒ/1,6) propose une plage de 33 à 5 808 ISO. Le capteur de l' iPhone 12 Pro (attention toutefois au bruit de l'image, qui augmente à des niveaux ISO plus élevés). Il remarque aussi une différence selon le capteur, puisque l'ultra grand-angle (ƒ/2,4) propose une plage de 24 à 2 304 ISO, alors que le téléobjectif (ƒ/2,0) se contente lui de 23 à 2 208 ISO.. Il liste enfin plusieurs améliorations générales, qui facilitent la prise de vue et le travail sur le terrain.