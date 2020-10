Descent Mk2 : deux nouvelles montres connectées pour les fans de plongée chez Garmin

« smartwatch »

, un ou plusieurs gaz (y compris nitrox, trimix et 100% O2), profondimètre, apnée, chasse en apnée et recycleur à circuit fermé. Les montres, dotées d’une boussole sous-marine 3 axes, affichent la profondeur, durée, température, limite de non-décompression/temps jusqu'à la surface, vitesse de descente/remontée, mélange de gaz, PPO2, niveau de saturation d'azote, décompression/paliers de sécurité, heure actuelle et bien plus encore. Toutes les données apparaissent sur un écran couleur antireflet de 3,5 cm (1,4 pouces).(en option). Les plongeurs peuvent ainsi visionner la pression dans leur bouteille, l’autonomie de la sonde et le taux de consommation d’air, tout en surveillant celle d’autres plongeurs ou des bouteilles additionnelles dans un rayon de 10 mètres., avec divers profils sportifs, dont la course à pieds, le vélo, la musculation mais aussi le golf, avec des cartes couleur préchargées de plus de 42 000 parcours à travers le monde, des notifications signalant des appels entrants, SMS, rappels d'agenda, Garmin Pay, ainsi qu’un oxymètre de pouls pour suivre le taux d’oxygène dans le sang. Le montres disposent d'une autonomie allant jusqu’à 16 jours en mode, et jusqu’à 80 heures en mode plongée.La Descent Mk2 avec lunette et fond de boitier en acier inoxydable et la Descent Mk2i avec lunette et fond de boitier en Titane. La sonde de pression Descent T1 sera commercialisée à la fin du quatrième trimestre 2020 à 399,99 euros.