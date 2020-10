Pour Volvo, un bon assistant vocal est un gage de sécurité

« Il est facile de penser que les téléphones et les écrans sont le seul fléau du conducteur moderne, mais la vie dans son ensemble est distrayante [...] Nous savons que les gens ne sont pas distraits exprès, mais cela arrive. Vous pourriez être en retard à la garderie et un peu stressé. Ou vous prenez le volant après une mauvaise journée de travail. Tout cela vous affecte en tant que conducteur. [...] En réalité, les gens veulent échanger avec leurs amis, leur famille, leur travail et leurs divertissements, et chacun réagit différemment aux distractions. Nous voulons donc rencontrer nos clients là où ils se trouvent, pas là où nous voulons qu'ils soient. C'est pourquoi notre objectif est d'utiliser la technologie de la bonne manière, afin que nous puissions l'utiliser pour vous aider à rester en sécurité au volant. [...] Le fait de pouvoir contrôler vocalement les principales fonctions de votre Volvo vous permet de garder les mains sur le volant et les yeux sur la route. »

Actuellement,pourtant à la pointe en matière logicielle. Pour le reste, que ce soit Honda, le groupe Volkswagen, PSA, Renault etc. aucun ne parvient réellement à se démarquer, proposant au mieux quelques mots clefs pas toujours bien reconnus et parfois, un accès très limité aux fonctions de la voiture.. Les premiers a en bénéficier sont les modèles électriques de Polestar, mais à terme, toute la gamme en sera équipée. Pour, responsable de la sécurité dans le groupe suédois,D'après nos premiers tests,. Il permet surtout aux constructeurs de se concentrer sur les fonctions et non sur la technologie vocale, souvent déficiente et peu utilisée. Pouvoir régler la climatisation, le chauffage, le GPS, chercher une borne et même la vitesse des essuie-glace à la voix... c'est autant de temps gagné et de distractions évitées.à savoir faire du logiciel de qualité et de bout en bout.