Test express du boitier OWC Envoy Express Thunderbolt 3 pour SSD M.2 NVMe à 85€

« exotiques »

P5 en haut, P2 en bas dans l'OWC

P5 en haut, P2 en bas dans l'i-Tec

Conclusion

Design : 4

Technique : 3

Performances : 3

Tarif : 4 Les Plus : • Qualité de fabrication

• Câble amovible

Les Moins : • Bride les SSD modernes Configuration : • Une machine dotée d'un port Thunderbolt 3 Prix : • 85,86 euros 3.5/5



Nous vous en avions parlé dans un dossier sur les SSD M.2 Sata et NVMe et les boitiers externes , le DIY peut parfois être intéressant. Le problème étant queau capital confiance assez faible.OWC compte bien, un boitier Thunderbolt 3 au design sobre, il n'y a d'ailleurs pas de LED indiquant son fonctionnement, avec un câble amovible (le connecteur est toutefois à l'intérieur du boitier) et qui sera capable d'accueillir un SSD M.2 NVMe au format 2280 (et uniquement à ce format, il n'y a pas de perforation permettant d'installer des modèles 2260/2242 ou 2230). La partie du câble qui dépasse du boîtier mesure 28 centimètres, mais il sera envisageable de le remplacer par un plus long (en prenant en compte la place disponible dans le boitier pour l'embout en plastique du connecteur). Le boitier est uniquement compatible Thunderbolt 3 et ne fonctionnera pas sur un port USB-C.La qualité de construction est très satisfaisante, OWC a pris soin d'installer un pad thermique afin d'utiliser le boîtier en aluminium pour aider à dissiper la chaleur, et un tournevis est fourni pour l'installation du SSD au sein du boitier.afin de maintenir l'Envoy Express. L'élément en plastique se glisse dans les rails prévus à cet effet au dos du boitier et peut donc être retiré rapidement, sans souci esthétique.Le Thunderbolt 3 à l'avantage de permettre des débits élevés (),. Le P2 prend logiquement la suite du P1, toujours en M.2 NVMe, avec un contrôleur Phison PS5013-E13T des puces NAND TLC maison (Micron NX894), une endurance de 150 TBW (pour Total Terabytes Written), des capacités de 250, 500 Go et 1 ou 2 To, et une garantie de 5 ans. Crucial annonce des débits de 2 300 Mo/s en lecture et 940 Mo/s en écriture pour le modèle 500 Go, 2 100/1 150 Mo/s pour le modèle 250 Go, 2 400/1 800 pour le 1 To et 2 400/1 900 pour le 2 To., avec une endurance de 150/300/600 et 1200 TBW pour les 250/500 Go et 1/2 To, de la mémoire maison 3D NAND TLC (Micron NW970), 2 Go de RAM LPDDR4, un contrôleur Micron DM01B2 et une garantie de 5 ans. Du côté des débits, la firme indique 3 400 Mo/s en lecture et 3 000 Mo/s en écriture ( 3 400/1 400 Mo/s pour la plus petite capacité).Comme prévu par le constructeur,, limitant les débits du P2 à 1261 Mo/s en écriture et 1301 Mo/s en lecture, et 1246/1472 Mo/s pour le P5. Ces mêmes SSD installés dans notre vaillant boitier i-Tec (difficilement trouvable sur le marché) nous ont permis d'obtenir des débits de 1610/1942 Mo/s pour le P2 et 1943/2377 pour le P5.Avec l'Envoy Express à 85,86 euros OWC permet de s'offrir un boitier Thunderbolt 3 bien conçu et plutôt abordable, capable d'accueillir des SSD M.2 NVMe.. Les amateurs de vitesse devront cependant passer leur chemin et tenter l'aventure avec les produits plus onéreux de Yottamaster ou Orico ().