L'organisation centralisée mise en place par Steve Jobs serait la clé du succès d'Apple

« En 1997, lorsque Steve Jobs est revenu dans l'entreprise, Apple comptait 8 000 employés et environ 7 milliards de dollars de revenus annuels. En 2019, l'entreprise compte 137 000 employés et génère environ 260 milliards de dollars de revenus annuels » . [...] « La gestion avait étouffé l'innovation. Jobs, dans l'année suivant son retour a licencié les managers de toutes les unités (en une seule journée), a placé l'entreprise sous un seul compte de "Pertes et Profit" et a concentré tous les départements en un seul » .

« expertise fonctionnelle »

« le bilan d'Apple prouve que les risques sont justifiés. Son approche peut produire des résultats extraordinaires »

Ce dernier est d'ailleurs écrit par Joel Podolny et Morten Hansen, tous deux travaillant à l'Dans cette seconde partie, Apple a centralisé toute son organisation et a encouragé une certaineau sein de ses différents départements, tout en accordant une plus grande liberté de décision aux, ceux ayant une. Ils en profitent pour détailler les trois qualités de leadership âprement recherchées chez un candidat :Une telle organisation va à l'encontre des principes d'organisation dans les firmes américaines, qui prônent une structure pyramidale et divisée en de nombreux pôles d'activité. Mais selon eux,Aux côtés de Joel Podolny (ex-doyen de la faculté de gestion de l’Université de) et de Morten Hansen (ancien professeur de gestion à l’Université de), figurent de grands universitaires, comme(historien des affaires à) ou encore(ancien professeur de philosophie politique à). Source 1 et 2