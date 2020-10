Test express du Nebula Astro : un projecteur compact compatible AirPlay à 239€

Un produit tout-en-un compact

Projection au plafond d'une chambre avec une image de presque deux mètres de base

« Eye Guard Tech »

Conclusion

Projection la journée avec les rideaux tirés

Design : 5

Technique : 3

Autonomie : 4

Tarif : 4 Les Plus : • Compact

• AirPlay

• Autonomie

• Haut-parleur intégré Les Moins : • Luminosité et définition un peu faibles Configuration : • Une connexion Wi-Fi

• Un périphérique AirPlay/HDMI Prix : • 239,99 euros (coupon) 4/5



L'Astro nous arrive dans une boite aux couleurs de la marque (rouge et blanc) contenant, outre le projecteur,, une télécommande non rétroéclairée et une paire de piles AAA. Nebula propose également une application iOS/iPadOS permettant d'utiliser les iPhone iPad pour contrôler le périphérique (le capteur infrarouge étant au dos de l'appareil, l'App, qui est bien conçue, peut s'avérer pratique).Côté fiche technique,(durée de vie de 30 000 heures ), une luminosité maximum de 100 lumens, une image de 100 pouces avec un recul de 3 mètres (pas de zoom), un haut-parleur de 3W, une correction automatique du trapèze, une mise au point manuelle via une roue crantée, un processeur Quad Core A7, un GPU Adreno 304, 1 Go de RAM DDR3 et 8 Go eMMC pour le stockage, le tout avec des mensurations de 91,2x82x89,2 millimètres pour 372 grammes sur notre balance.Pour ce qui est de la connectique, Nebula dote l'Astro du Bluetooth 4.2, du Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 et 5 GHz), d'un port HDMI 1.4 et d'un port USB-C pour la charge et le transfert de données. Autre point positif,(sauf les contenus protégés). Niveau autonomie,, et un peu plus de 13 heures en lecture audio (il sera également envisageable d'alimenter le projecteur en USB-C pendant l'utilisation). Niveau nuisance sonore,(Nebula indique un niveau sonore inférieur à 30 dB) et sera très rapidement couvert par la bande-son des contenus projetés.et d'installer quelques applications via le Store intégré (mais le Play Store de Google est aux abonnés absents). Un simple mail au service client de Nebula () ou une recherche sur le net permettront de trouver un code à entrer dans l'interface ((et bien d'autres).Evidemment,, et la définition en 854x480 pixels n'est pas extraordinaire, mais une séance de projection au plafond d'une chambre (avec les enfants couchés au sol, ou sur le lit, pour éviter d'avoir mal au cou) fera mouche à coup sûr. Un pas de vis standard sous l'Astro simplifiera l'usage d'un trépied pour la projection au plafond (si vous désirez utiliser les ports de l'appareil, sinon le dos du projecteur est plat afin de le placer simplement au sol). Le système audio (mono 3W) embarqué sera suffisant dans un environnement calme, et l'interface permet de passer par une enceinte Bluetooth pour obtenir un niveau sonore plus important.Nebula ayant compris que l'appareil sera souvent destiné aux enfants,(la distance est réglable jusqu'à 60 centimètres via l'interface). Le système fonctionne parfaitement avec une détection sans faille lors de notre test.Avec l'Astro,Les amateurs de 4K HDR devront évidemment se diriger vers un autre modèle, mais les enfants (et les grands enfants) seront ravis de profiter d'une projection sur le pouce (la mise en place ne prend que quelques minutes). Ceux qui ont besoin de l'accès au Play Store devront toutefois faire preuve d'un peu de patience afin de débloquer la version bêta du système (rien de compliqué non plus,).