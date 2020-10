MV7 : un microphone hybride XLR/USB inspiré du SM7B chez Shure

« nous avons assisté cette année à une hausse significative de la demande pour des outils et accessoires adaptés à la diffusion en direct et au podcast, d'autant plus que beaucoup continuent à diffuser leurs créations depuis leur domicile »

Le MV7 s'appuie sur les performances déjà éprouvées du célèbre microphone dynamique avec une directivité cardioïde SM7B de Shure, que l'on retrouve en studio (il fait des merveilles sur les guitares électriques) mais également dans de nombreux studios de radio.Il sera donc possible, tout en conservant la possibilité de le brancher en XLR sur du matériel haut de gamme. Selon Soren Pedersen, Global Product Manager chez Shure,Le mode de réglage automatique de niveau optimise le gain en temps réel, assurant ainsi un niveau de sortie constant. Le MV7 dispose d'un panneau tactile afin d'ajuster le gain, le volume et le mix du retour casque, et le logiciel gratuit MOTIV permettra de choisir entre plusieurs préréglages et d'indiquer la distance entre l'utilisateur et le micro afin d'améliorer automatiquement le rendu. Le microphone est livré avec un câble micro-USB vers USB-A et micro-USB vers USB-C (la firme vend également en option un câble micro-USB vers Lightning).