AMD présente ses GPU Radeon RX 6XXX, un retour sur le devant de la scène ?

Après avoir présenté ses nouveaux processeurs de bureau basés sur l'architecture Zen 3, c'est aujourd'hui au tour des cartes graphiques de la série RX 6000 (que l'on retrouvera au sein des PlayStation 5 et Xbox Series X/S), qui auront la lourde tâche d'essayer de croiser le fer avec les RTX 30X0 du concurrent Nvidia. Le constructeur indique pouvoir fournir l'accélération matérielle du Ray Tracing etLa Radeon RX 6800 XT à 649 dollars sera lancée le 18 novembre et embarque 72 unités de calcul, une fréquence boost de 2 250 MHz, 128 Mo d'Infinity Cache, 16 Go de GDDR6 et un TDP de 300W.(comprenant Battlefield V, Borderlands 3, Forza Horizon 4, Division 2, Call of Duty Modern Warfare, Doom Eternal, Gears of War 5, Resident Evil 3, Shadow of the Tomb Raider, et Wolfenstein Young Blood).AMD présente également la Radeon RX 6800, avec 60 unités calcul, une fréquence boost de 2 105 MHz, 128 Mo d'Infinity Cache, 16 Go de GDDR6 et un TDP de 250W, le tout pour 579 dollars et une disponibilité fixée au 18 novembre.Lisa Su a également dévoilé la Radeon RX 6900 XT, dotée de 80 unités de calcul, une fréquence boost de 2 250 MHz, 128 Mo d'Infinity Cache, 16 Go de GDDR6 et un TDP de 300W. La carte reste compacte (le même format que les RX 6800, une pique envoyée à Nvidia et son énorme RTX 3090), et là encore. La RX 6900 XT sera disponible le 8 décembre au tarif de 999 dollars.Il faudra évidemment attendre les premiers tests mais AMD semble avoir réellement rattrapé son retard, et pourrait tirer son épingle du jeu avec des tarifs intéressants.. Avec le passage aux puces Apple Silicon, les machines Apple pourraient également faire l'impasse sur ces nouveaux GPU (), au moment où AMD semble en passe de revenir dans la compétition.