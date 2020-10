Résultats Apple : 64,698 milliards $ de CA (+1,03%), l’iPhone s’effondre de 20% !

Image Reuters - Mike Segar

. Comme de nombreuses firmes américaines, son exercice comptable est en effetpar rapport à l’année civile, et court du 1er octobre au 30 septembre.Ce soir,. Malgré la pandémie, le dernier trimestre fut excellent, surpassant -une fois encore- les prévisions des analystes.. De même au niveau des derniers produits, seront juste concernés l’ Apple Watch Series 6 et SE , de même que l’ iPad 8 . Il faudra donc attendre le prochain trimestre pour connaître les ventes des iPhone 12 , des iPad Air 4 ou du HomePod Mini Les chiffres sont très légèrement en hausse mais leur ventilation est assez inattendue !(+1,03% sur une année) et un bénéfice de 0,73 dollars par action, soit un total de 12,673 milliards de dollars.ce qui ne représente même pas la moitié des recettes d’Apple. Tous modèles confondus, les Mac ont rapporté 9,032 milliards et les iPad 6,797 milliards (qui montent en flèche avec + 45,98%). Lesont continué sur leur lancée, mais les Apple Watch et les AirPods Pro ) bénéficient toujours de l’engouement du public.L’année dernière à la même époque,et un bénéfice net de 13,686 milliards de dollars. Plus précisément, Apple avait engrangé 33,362 milliards de dollars avec les iPhone XR et XS -en baisse de 9,23% sur un an- et 4,656 milliards de dollars avec l' iPad (+16,9% par rapport à la même période).Rappelons que depuis le 1er janvier 2019,, mais seulement le CA généré. Cette annonce -qui avait d’abord effrayé investisseurs et financiers- fait depuis le bonheur des cabinets de statistiques et d'analyses.