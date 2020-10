Q&A : les Produits et les Services en hausse, sauf l'iPhone

C’est bien évidemment Tim Cook qui a débuté la séance des Q&A, aux côtés de Luca Maestri. Il a tout d’abord indiqué que « Apple a réalisé un chiffre d'affaires de 64,7 milliards de dollars, un record pour le trimestre de septembre, malgré l'absence des nouveaux iPhone et des fermetures dans plusieurs de nos magasins » . C’est bien évidemment Tim Cook qui a débuté la séance des Q&A, aux côtés de Luca Maestri. Il a tout d’abord indiqué que

Il a également bien précisé une « forte croissance à deux chiffres des catégories non-iPhone » . Mais il indique aussi que la baisse de l'iPhone semble assez tardive, malgré « le lancement de nouveaux modèles en octobre, plus tard que l'année dernière. Jusqu'à la mi-septembre, la demande des clients pour l'iPhone a augmenté à deux chiffres. » .



Il est revenu sur la performance globale sur l'année entière avec un CA de 274,5 milliards de dollars de revenus en croissance de 6% d'une année sur l'autre. Il souligne la meilleure performance annuelle de tous les temps pour le Mac, les wearables et accessoires, et les Services. Tout a augmenté de deux chiffres dans toutes les catégories en dehors de l'iPhone.

Tim Cook se montre très lyrique et évoque le processus d'innovation d'Apple. « L'équipe a reconstruit chaque partie de l'avion alors qu'il était en plein vol et les résultats parlent d'eux-mêmes » .

Toujours très inspiré : « En regardant vers l'avenir, nous ressentons un grand optimisme quant à la route qui nous attend. Nous sommes au milieu de la période de lancement de produit la plus prolifique de tous les temps. En plus du HomePod Mini, nous venons de marquer le début d'une nouvelle ère pour iPhone avec l'arrivée de nos premiers appareils compatibles 5G » .

Luca Maestri intervient de manière plus pragmatique : « L'exercice 2020 a établi de nouveaux records absolus au niveau du chiffre d'affaires, du bénéfice par action et de flux de trésorerie disponible. Malgré un environnement macro extrêmement volatil et difficile » .

Il a ensuite fait la liste des records enregistrés cette année : « CA total de 64,7 milliards de dollars pour le trimestre, + 1% en glissement annuel. Le niveau de performances est très impressionnant si l'on considère que nous n'avons pas lancé et expédié de nouveaux modèles d'iPhone au cours du trimestre. En dehors de l'iPhone, nous avons enregistré une croissance globale de 25% et une forte croissance à deux chiffres des revenus d'une année sur l'autre dans chaque catégorie de produits. »

Record de tous les temps pour les Mac et les Services et record du trimestre de septembre pour les Wearables et les accessoires. « Nous avons également des records trimestriel dans la grande majorité des pays que nous suivons, notamment les États-Unis, le Canada, le Brésil, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, la Russie, l'Inde, la Corée, la Thaïlande, la Malaisie et le Vietnam. »

Les produits, hors iPhone, ont enregistré une croissance combinée de 30% malgré les contraintes d'approvisionnement pour les Mac, iPad et Apple Watch au cours du trimestre. Jusqu'en septembre pour l'iPhone, la demande des clients a augmenté à deux chiffres ».

14,5 milliards de dollars et une croissance de 16% d'une année sur l'autre pour les Services ! Des « records absolus dans l'App Store, les services cloud, la musique, la publicité et les services de paiement et AppleCare » . Sans donner de détails, il a juste indiqué que « les nouveaux services, Apple TV +, Arcade, News, Card contribuent à la croissance des utilisateurs et des services » . Il s'est surtout dit « confiant d'atteindre et de dépasser notre objectif accru de 600 millions d'abonnements payants avant la fin du calendrier 2020 » .



14,5 milliards de dollars et une croissance deDes. Sans donner de détails, il a juste indiqué que. Il s’est surtout dit

Il cite un sondage de 451 Research indiquant que les clients iPhone sont satisfaits à 98% pour les 11, 11 Pro et 11 Pro Max.

Nouveau record pour les Wearables avec un chiffre d'affaires de 7,9 milliards de dollars, en hausse de 21% en glissement annuel. Cela permet surtout à la section Wearables d'atteindre la taille d'une entreprise Fortune 130. 75% des Apple Watch vendues en septembre ont été achetées par de nouveaux utilisateurs.

Revenus record pour les Mac, à 9 milliards de dollars, en hausse de 29% par rapport à l'année dernière, 1,6 milliard de dollars au-dessus du record précédent malgré les contraintes d'approvisionnement au cours du trimestre. « Des chiffres à deux chiffres solides dans chaque segment géographique et des records de revenus de tous les temps dans les Amériques et en Asie-Pac et des records du trimestre de septembre en Europe et au Japon » .

La croissance de l'iPad est impressionnantes : + 46% (et un chiffre d'affaires le plus élevé du trimestre de septembre en huit ans à 6,8 milliards).

Du côté des gros chiffres, le CFO a indiqué qu'Apple a terminé le trimestre avec 192 milliards de dollars en espèces, plus des titres négociables. L'émission d'une nouvelle dette de 5,5 milliards de dollars et la réduction des facilités d'emprunt à court terme de 6,2 milliards de dollars ont été entreprises. Globalement la dette totale s'élève à 112 milliards de dollars, pour une trésorerie nette de 79 milliards de dollars.

Pas de prévisions de revenus pour le trimestre à venir. Mais de très bons débuts pour l'iPhone 12 (haha....)

Puis est venue la séance des questions/réponses avec les journalistes. Une des premières questions a porté sur la 5G et la façon dont Apple voit son évolution : « Nous avons collaboré avec des opérateurs du monde entier pour garantir à l'iPhone un débit et une couverture ainsi qu'une autonomie et une qualité d'appel excellents. Ces tests sont terminés avec plus de 100 opérateurs dans 30 pays » . Le CEO a juste précisé ensuite avoir « l'impression d'arriver exactement au bon moment » .

En ce qui concerne l'offre groupé Apple One qui débarque demain, un journaliste a demandé pourquoi ne pas décliner une telle offre pour le matériel. La réponse fut limpide : « Rien à annoncer sur un bundle matériel. Nous pensons que les gens aiment payer leur matériel, ou une partie substantielle de celui-ci .../... Du côté des services, nous avons des clients qui viennent nous voir et nous demandent un moyen plus simple d'acheter tous nos services et nous voulions fournir cela. Nous attendons avec impatience demain pour lancer Apple One »

Katy Huberty -Morgan Stanley- s'est ensuite questionnée sur la pression exercée sur les marges par les nouveaux composants telle que la 5G, alors que l'ASP est relativement inchangé. Luca Maestri s'est alors contenté de répliquer : « nous ne fournissons aucune perspective au niveau de la marge brute pour les catégories de produits .../... La dynamique des marges brutes est bonne et il est très bon de voir que nous sommes en mesure d'offrir beaucoup plus de technologie et que nous sommes toujours capables de fournir le niveau de marges brutes attendu par les investisseurs » .





Revenant sur l'iPhone, Tim Cook s'est dit à nouveau très optimiste sur ce cycle : « En prenant du recul, nous avons pour la première fois lancé quatre iPhone et il y a un iPhone pour tout le monde. C'est de loin la gamme la plus solide que nous ayons jamais eue. Nous avons une très grande base d'installation fidèle et croissante » .

Une deuxième vague pandémique a été évoquée, avec les dispositions prises par Apple au niveau de sa chaîne d'approvisionnement pour se préparer à des perturbations comme plus tôt cette année : « Nous donnons la priorité à la sécurité d'abord évidemment. Dans nos magasins, nous avons mis au point un nouveau concept qui transforme essentiellement le magasin en zone express, en aidant à la sécurité des employés et à la sécurité du client. Nous mettons plus de personnel au téléphone parce que plus de gens nous contactent de cette façon » .



Unea été évoquée, avec les dispositions prises par Apple au niveau de sapour se préparer à des perturbations comme plus tôt cette année :

Inquiet sur la question de la chaîne d'approvisionnement, un journaliste a demandé si l'offre sera en mesure de répondre à la demande tout au long de l'année civile et s'il sera possible d'augmenter la production hebdomadaire par rapport à l'année dernière : « Nous n'avons pas encore pris de commandes d'iPhone 12 Mini ou Pro Max, donc celles-ci arrivent et nous verrons. À l'heure actuelle, nous sommes limités en approvisionnement et pour éviter toute confusion, nous sommes également limités sur les Mac et iPad et certaines » Nous n'avons pas encore pris de commandes d'iPhone 12 Mini ou Pro Max, donc celles-ci arrivent et nous verrons. À l'heure actuelle, nous sommes limités en approvisionnement et pour éviter toute confusion, nous sommes également limités sur les Mac et iPad et certaines Apple Watch .../... et nous travaillons vraiment très fort pour y remédier le plus rapidement possible Inquiet sur la question de la, un journaliste a demandé si l'offre sera en mesure de répondre à la demande tout au long de l'année civile et s'il sera possible d'augmenter la production hebdomadaire par rapport à l'année dernière :