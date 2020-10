VR : l'Oculus Quest 2 se vend 5 fois plus que son aîné, pas de PSVR 2 avant 2022 ?

« Je pense que le nouveau produit Quest 2 est extraordinaire. J'adore l'utiliser. Et je suis vraiment fier du travail que nous avons accompli »

« pas de progrès immédiat »

« Sony croit en la réalité virtuelle et nous sommes convaincus qu'à un moment donné dans le futur, la réalité virtuelle représentera une composante significative du divertissement interactif. Est-ce que ce sera cette année? Non. L'année prochaine? Non. »

Selon Mark Zuckerberg, la nouvelle version de l'Oculus Quest a enregistré des précommandes plus de cinq fois supérieures à celles du modèle précédent, et les développeurs ont également constaté une nette augmentation des ventes de titres VR.Pour rappel, l'Oculus Quest 2 arbore une robe blanche, pèse 503 grammes (contre 571 grammes pour la version précédente) et profite d'une puce Qualcomm Snapdragon XR2 plus puissante, épaulée par 6 Go de RAM, d'une autonomie de 2h30 (et d'une charge rapide permettant de faire le plein via le port USB-C en 2h30 également), ainsi qu'(72 Hz au lancement).De son côté, le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, pense queMême s'il n'est pas cité concrètement, il se pourrait qu'il faille attendre un peu avant la commercialisation d'une seconde génération de casque PlayStation VR.