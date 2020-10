Avec 30% et 46 % de croissance, les Mac et les iPad confirment une excellente santé

« petits »

« des résultats à deux chiffres solides dans chaque segment géographique et des records de revenus de tous les temps dans les Amériques et en Asie-Pac et des records du trimestre de septembre en Europe et au Japon »

« Nous continuons d'être optimistes sur ce que le Mac et l'iPad peuvent faire. Je pense que les mouvements qui ont eu lieu vers l'enseignement à distance et le travail à domicile ne reviendront pas à la normale. La normalité deviendra quelque chose de différent parce que je pense que les gens réalisent que certains aspects fonctionnent bien et je ne pense pas que nous reviendrons là où nous en étions. Je pense que cela signifie que les iPad et les Mac sont encore plus importants dans ces environnements, avec une croissance de ces deux derniers trimestres phénoménale »

. Les produits ontprofité de laet des mesures(travail à domicile, école à la maison, plateformes de streaming, jeux vidéos...).Même s'il avait repris le chemin de la gloire depuis plusieurs trimestre,. Cela constitue d'ailleurs un niveau record pour un quatrième trimestre d'Apple., ainsi que les tout premiers iPad 8 (comptabilisé sur la seconde moitié de septembre). Le prochain trimestre devrait très logiquement conserver le même élan. Il comprendra enfin l' iPad Air 4 sorti en même temps que les iPhone 12 et 12 Pro La très bonne surprise vient du côté des Mac , avec un revenu global de, contre 6,991 milliards en 2019 (soit une très jolie hausse de 29,19%). Là encore, les portables se sont très bien vendus avec le confinement, notamment les derniers MacBook Air et MacBook Pro 13 , enfin débarrassés des problèmes de clavier. Rappelons que lors du deuxième trimestre, les Mac avaient enregistré une baisse de 2,94%.Lors des Questions & Réponses qui suivent traditionnellement l'annonce des résultats, Luca Maestri a très longuement insisté sur la performance, soulignantPour sa part,