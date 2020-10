Test express du dock Thunderbolt 3 PowerExpand Elite 13-en-1 d'Anker

Un dock Thunderbolt 3 ? Pour qui, et pourquoi ?

Un dock vraiment compact

A côté de l'iPhone 12 Pro

Des ports en pagaille

Le Samsung X5 en direct sur le Mac en haut, puis sur le dock Anker en bas

Conclusion

Design : 5

Technique : 4

Performances : 5

Tarif : 3 Les Plus : • Compact

• Finitions

• Nombreux ports Les Moins : • Power Delivery 85W

• Tarif un poil élevé Configuration : • Une machine avec un port Thunderbolt 3 Prix : • Dès 329,99 euros 4/5



Nous l'avions déjà évoqué lors d'un précédent comparatif , les docks Thunderbolt 3, et leurs cousins moins musclés en USB-C,, afin d'être certain de pouvoir faire face à toutes les éventualités.. En sus, ils dispensent à l'aide d'un unique câble l'énergie nécessaire au fonctionnement du MacBook Pro . Nombreux sont les utilisateurs, même professionnels, à ne plus posséder qu'une machine portable,, avec écrans et périphériques constamment connectés, nécessitant la connexion du seul câble Thunderbolt 3.Bien entendu, les iMac Pro iMac 5k , et Mac mini peuvent aussi profiter du surplus de ports offerts par ces solutions.Le modèle d'Anker arrive dans une boite aux couleurs de la marque (bleu et blanc) avec un volet aimanté., avec des mensurations de 125,8x88,5x41,9 mm, pour 490 grammes sur la balance. La finition et la qualité des matériaux utilisés font bonne impression, l'aluminium permet de dissiper la chaleur sans avoir recours à un ventilateur interne (le dock chauffera donc, mais rien d'alarmant à l'usage). Un patin en caoutchouc permet de placer le dock à la verticale sans risquer de rayer le boitier., et une alimentation fabriquée par Chicony de 180W.Le PowerExpand Elite propose un port Thunderbolt 3 pour relier la machine hôte avec Power Delivery 85W (soit assez pour les MacBook Air MacBook Pro 13" mais un peu juste pour un MacBook Pro 16" lancé au galop), d'un second port Thunderbolt 3 avec Power Delivery 15W, d'un port Gigabit Ethernet, d'un port HDMI 2.0 compatible 4K à 60 Hz, de 4 ports USB-A 3.1 Gen1 à 5 Gb/s (5V/0,9A), de deux ports USB-C 3.1 Gen2 10 Gb/s en façade,(pour la charge rapide d'un iPhone par exemple), de lecteurs de cartes UHS-II SD et microSD, et d'un port audio en mini jack 3,5 mm. testé dans nos colonnes . Les scores accrochés par le dock sont légèrement en dessous de ce dont est capable le X5 en écriture, directement branché sur les ports du Mac (ce qui est également le cas avec des docks concurrents).. Son format compact permettra de l'emporter partout sans encombrer le sac plus que de raison (la taille de l'alimentation reste toutefois à prendre en compte) et les nombreux ports devraient suffire pour la majorité des utilisateurs.Toutes ces versions sont limitées à 85W pour l'alimentation de la machine hôte, sans que cela soit dérangeant au quotidien, même couplées à un MacBook Pro 16" (sauf usage vraiment intensif CPU+GPU, mais vous pourrez toujours brancher le bloc secteur 96W d'Apple).