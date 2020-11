Résultats GAFA : des milliards de dollars boostés par le Cloud et la pub !

Google

Aux côtés d'Apple et de ses 64,698 milliards de dollars de chiffre d'affaires,Avec un(+14% sur un an),reflète une croissance portée par la publicité via le moteur de recherche et YouTube, mais également le Cloud et le Google Play Store. Pour sa part,Son CEO, Sundar Pichai, s'est montré très satisfait de cetDu côté de Seattle,, en hausse de 37% sur une année. Le revenu net () s'élève -quant à lui- à 6,3 milliards de dollars ou 12,37 dollars par action (à comparer aux 2,1 milliards et 4,23 dollars par action il y a un an).Contesté dans de nombreux pays,, notamment des restrictions au niveau des déplacements. En bon communiquant, Jeff Bezos, CEO, a mis l'accent sur les hausses du salaire minimum de ses employés et sur le nombre d'emplois créés en un an (400 000). Pour son dernier trimestre de l'année,À Menlo Park,. AvecMais les investisseurs guettent aussi une autre donnée importante pour le réseau :qui permettront d’asseoir des budgets publicitaires conséquents. Ainsi, ce sontqui use du réseau soit une hausse de 12% en un an. Mensuellement, ces derniers se montent à 2,74 milliards (là aussi +12% sur un an).Mais. Ils indiquent en effet(Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp). Sur le mois de septembre, 3,21 milliards de personnes ont été vues sur le groupe. Du côté des effectifs,, soit une augmentation de 32% d'une année sur l'autre.Mais pour la suite, le réseau a mis en garde face àpour l'année 2021. La CFO a indiqué. En revanche, il en a profité pour lâcher quelques bombes vis-à-vis d’Apple en évoquant des revirements drastiques. Elle fait naturellement référence ici auxEnfin, du coté de Redmond,(soit 1,82 dollar par action). Là aussi, les conséquences de la pandémie se font sentir avec desSi le CEO, Satya Nadella, a mis l'accent sur l'innovation mise en place pour renouveler l'entreprise, la pragmatique CFO, Amy Hood, s’est, pour booster l'entreprise :La division des Surface et celle des jeux vidéo ont vu leurs revenus progresser respectivement de 37 et 30 %. En outre, avec le lancement de la nouvelle Xbox le 10 novembre prochain (jour de keynote) à partir de 499 dollars, Microsoft espère ainsi rattraper son retard sur Sony dont la PlayStation 4 s'est vendue deux fois plus que sa Xbox One.