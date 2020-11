Deux nouveaux mini projecteurs PicoPix chez Philips

Retrouvez notre vidéo sur le Philips PicoPix Micro

Selon la firme, les ingénieurs ont retravaillé l'interface afin de simplifier l'expérience utilisateur,, et l'image et le son ont été mis au point par des professionnels du cinéma et des spécialistes de l'acoustique afin offrir une expérience encore plus immersive.Le PicoPix Micro 2 est un projecteur DLP plus lumineux (sans chiffres précis), avec des haut-parleurs stéréo 2x5W, une définition native de 854x480 pixels (durée de vie de la LED de 20 000 heures) et une autonomie plus confortable atteignant 2h30 grâce à une batterie de 12 000 mAh. Le projecteur affiche des mensurations compactes (138 x 110,5 x 51 mm) pour seulement 600 grammes sur la balance. Côté connectique, on trouvera un port HDMI, un USB-C et un USB 2.0.De son côté, le PicoPix Max One (DLP) offrira une image Full HD HDR, une durée de vie de la LED de 30 000 heures, une mise au point automatique, la correction du trapèze, un port HDMI et un USB-C, ainsi qu'un zoom numérique. L'appareil mesure 134x136x47 mm pour 850 grammes et offre une autonomie de 5 heures.