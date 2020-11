DJI Mini 2 : le drone compact monte en gamme (4K 30 ips, RAW, OcuSync 2.0)

Comme pour les autres produits de la gamme, le nouveau venu simplifie son nom et devient DJI Mini 2 (et non plus Mavic Mini), mais conserve(30 minutes sur la génération précédente).Autres changements importants le rapprochant des modèles de la gamme supérieure,(2,7K à 30 images par seconde et 40 Mb/s auparavant), son capteur 1/2,3 pouces 12 MP f/2,8 permettra de prendre des clichés en RAW,(portée max de 10 km) ainsi que la nouvelle télécommande (avec le smartphone sur le dessus), et les performances en vol passent à 5m/s pour la vitesse d'ascension maximale (contre 4m/s auparavant), 16 m/s pour la vitesse max (contre 13 m/s), tout en résistant à des vents atteignants 38 km/h (contre 29 km/h pour le Mavic Mini).Le nouveau modèle propose également un zoom x4, les modes Quickshot Dronie, Spirale, Fusée, Cercle et Boomerang, et l'optimisation intelligente des photos.. Le pack Fly More Combo avec un sac de transport, trois batteries, un chargeur adapté, et des pièces de rechange s'échange contre 599 euros