DJI Mini 2 : le drone compact monte en gamme (4K 30 ips, RAW, OcuSync 2.0, USB-C)

Comme pour les autres produits de la gamme, le nouveau venu simplifie son nom et devient DJI Mini 2 (et non plus Mavic Mini), mais conserve(30 minutes sur la génération précédente).Autres changements importants le rapprochant des modèles de la gamme supérieure,(2,7K à 30 images par seconde et 40 Mb/s auparavant), son capteur 1/2,3 pouces 12 MP f/2,8 permettra de prendre des clichés en RAW,(portée max de 10 km) ainsi que la nouvelle télécommande (avec le smartphone sur le dessus), et les performances en vol passent à 5m/s pour la vitesse d'ascension maximale (contre 4m/s auparavant), 16 m/s pour la vitesse max (contre 13 m/s), tout en résistant à des vents atteignants 38 km/h (contre 29 km/h pour le Mavic Mini).Le nouveau modèle propose également un zoom x4, les modes Quickshot Dronie, Spirale, Fusée, Cercle et Boomerang, un port USB-C et l'optimisation intelligente des photos.. Le pack Fly More Combo avec un sac de transport, trois batteries, un chargeur adapté, et des pièces de rechange s'échange contre 599 euros